-THY'NİN AFGANİSTAN UÇUŞLARI BAŞLIYOR İSTANBUL (A.A) - 09.07.2011 - Türk Hava Yollarının (THY), Afganistan'ın başkenti Kabil'e düzenleyeceği seferler yarın başlıyor. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, İstanbul-Kabil seferleri Atatürk Havalimanı'ndan haftada 3 gün gerçekleştirilecek. THY'nin 143'üncü yurt dışı uçuş noktası olacak Kabil'e yarın ilk uçuşu gerçekleştirecek uçak, normal tarifeden farklı olarak sabah saat 03.45'de Atatürk Havalimanı'ndan kalkacak. Yerel saat ile 10.00'da Kabil'e varacak uçak, saat 12.00'de Kabil'den havalandıktan sonra Türkiye yerel saati ile 16.15'de İstanbul'a inecek. İstanbul'dan Kabil'e 31 Temmuz 2011 tarihinden önce başlayacak seyahatlerde, gidiş-dönüş tüm vergiler dahil 578 avrodan başlayan ücretlerle seyahat edilebilecek. Uçuş tarifesine göre, 13 Temmuz'dan 30 Ekim'e kadar Kabil seferlerinin kalkış ve varış saatleri şöyle olacak: İstanbul'dan çarşamba, cumartesi, pazar yerel saat ile 23.05'te kalkacak uçak ertesi gün yerel saat ile 06.05'te Kabil'de olacak. Kabil'den ise pazartesi, perşembe ve pazar günleri yerel saat ile 07.20'de kalkacak uçak saat 11.35'te İstanbul'a varacak. Kabil uçuşları ile THY'nin sefer düzenlediği uçuş noktalarının sayısı 184'e ulaşacak. THY şu anda yurt içinde 41, yurt dışında ise 142 noktaya sefer gerçekleştiriyor.