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Yaşam

THY'nin 84 seferi iptal edildi

Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde bugün de iptaller oldu.

09 Şubat 2012 02:00

T24 - Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle uçak seferlerinde bugün de iptaller oldu.


Türk Hava Yolları (THY) çoğunluğu karşı havalimanlarında yaşanan kar ve buzlanma yüzünden iç ve dış hatlarda toplam 84 seferini iptal ederken birçok sefer de özellikle Ankara, İzmir, Antalya olmak üzere birleştirilip gecikmeli olarak yapılıyor. Uçuşları iptal edilen çok sayıda yolcu otellere yerleştirilirken bazı yolcuların da banklarda uyuduğu görüldü.


İstanbul’da gece saatlerinden itibaren yağan kara rağmen Atatürk Havalimanı’nda iniş ve kalkışların kesintiye uğramaması için Devlet Hava Meydanları İşletmesine bağlı görevliler ise çalışmalarına aralıksız devam etti.



THY uyardı


Öte yandan THY internet sitesinden yaptığı açıklamada uçuşu olan yolcularını uyardı. Açıklamada, “Havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünü Çağrı Merkezi’nden veya web sitemiz üzerinden kalkış varış uygulaması ile kontrol edebilirsiniz. Eğer uçuşunuz iptal olmuş ise mağdur olmamanız için lütfen havalimanına gelmeden önce yeni bir uçuşla ilgili Çağrı Merkezi’nden onay alınız" denildi.

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