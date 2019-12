THY’nin 74 özel yolcusu!

Türk Hava Yolları'nın (THY) yeni yılda başlattığı "first class" hizmetinden bugüne kadar 74 yolcu yararlandı.



THY Basın Müşaviri Ali Genç'ten alınan bilgiye göre, THY'nin 29 Aralık 2008'de Boeing 777-300ER tipi uçaklarda başlattığı ve sayılı hava yollarında verilen "first class" hizmeti, 5 Şubat 2009 tarihine kadar 74 yolcu tarafından satın alındı.



En fazla "first class" talebi Londra ve ikinci olarak Hong Kong hattından geldi.



Ali Genç, hedeflerinin "first class" uygulamasının yapıldığı uçuş noktası sayısının artırılması ile THY için ticari önem arzeden first class yolcu sayısının yükseltilmesi olduğunu ifade etti.



"First class" uçuşlarını deneyen yolcuların bu hizmetten duyduğu mutluluğun da kendileri için önemli olduğunu anlatan Genç, THY'nin bu hizmeti başlatmasıyla birlikte bazı havayollarının da bu konuda atağa geçtiğini anımsatarak, şunları kaydetti:



"Değişen ve gelişen dünya koşullarında yolcular artık bir noktadan diğerine en kısa sürede gitmekle yetinmiyor. Aynı zamanda konforlu seyahat etmek istiyor. Biz first class uygulamasına her geçen gün artan yolcu sayımızı daha fazla memnun edebilmek için başladık. Çünkü biliyoruz ki bu havayolu şirketlerinin ürün kalitesini yükseltmesiyle mümkün olabilir. First class seyahat eden bir yolcu kaç saat havada olursa olsun vardığı noktada dinlenmeye ihtiyaç duymadan toplantısına katılabiliyor ya da anında seyahat programına başlayabiliyor.



Diğer havayollarına bu anlamda öncülük etmek, hem dünya havacılık sektöründe başlıca hedeflerimize ulaştığımız için bizi memnun eder hem de yolculara konfor sağlamak adına öncülük etmiş olmaktan onur duyarız."



THY'nin, hizmetten daha fazla sayıda yolcunun yararlanabilmesi amacıyla "first class" uygulaması olan diğer havayollarına oranla ücreti daha makul seviyede tuttuğunu belirten Genç, "Özellikle 2 kişi seyahat edecek olan yolcular 'First Class'a davet var' kampanyamız sayesinde yolculardan biri için bilet ücretinin yüzde 50'sini ödeyerek uçabiliyor. Bu da rekabette bize avantaj sağlayacak görüşündeyiz. Rekabet kaliteyi, kalite başarıyı getirir. Daima buna inandık. Çalışmalarımıza, yeniliklere hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.



THY'nin ilk "first class" uçuşunu gerçekleştiren yolcusu, Bang Kong'a seyahat eden Nihat Genç isimli bir turizmci olmuştu.