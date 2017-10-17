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Ekonomi

THY’nin 3. Havalimanı’nda ikram ortağı Singapur

Tolga Özbek / İstanbul, 17 Ekim (DHA)  - Türk Hava Yolları, 10 yıldır ikram ortaklığı yaptığı Avusturyalı Do&Co şirketi ile 3

17 Ekim 2017 23:51

Tolga Özbek / İstanbul, 17 Ekim (DHA)  - Türk Hava Yolları, 10 yıldır ikram ortaklığı yaptığı Avusturyalı Do&Co şirketi ile 3. Havalimanı’nda başlayacak operasyon ile yollarını ayırma kararı aldı. THY’nin ikramdaki yeni ortağı, Singapurlu SATS şirketi olacak.
Konuyla ilgili olarak THY, SATS ile ön anlaşma yapıldığını KAP’a (Kamuoyu Aydınlatma Platformu) bildirdi:
“Türk Hava Yolları A.O.\'nın İstanbul Yeni Havalimanına taşınması ile birlikte söz konusu havalimanında ikram hizmeti tedariki hususlarıyla ilgili olarak  firmalarla görüşmelere başlanmış olup bu kapsamda SATS Ltd (SATS)\'ın iştiraki olan SATS Investments Pte. Ltd. (SIPL) ile bir niyet anlaşması imzalanmıştır.  Söz konusu niyet anlaşması kapsamında  gerekli ön şartların gerçekleşmesi hukuki, idari ve  düzenleyici  onayların alınması üzerine ilgili kuruluşca ikram hizmetleri konusunda yatırım yapılması söz konusu olabilecektir. Önemlilik arz eden gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır”
Viyana merkezli olan Do&Co şirketi, Attila Doğudan tarafından 1981 yılında kuruldu. 1987’de havayolu ikram sektörüne Niki Lauda’nın sahip olduğu Lauda Havayolları’na hizmet vererek giren Do&Co, bu alandaki en büyük çıkışını THY ile ortak kurduğu Turkish Do&Co şirketiyle yapmıştı. Şirket uçan şefler ve Türk yemekleri ile THY’nin son 10 yıldaki çıkışına önemli katkı sağlamıştı.
44 noktada hizmet veriyor
Singapurlu SATS ise 1972 yılında kuruldu. Uzakdoğu ve Ortadoğu’da 44 noktada faaliyet gösteren şirket, havayolu ikramının yanı sıra yer hizmetleri konusunda da faaliyet gösteriyor. 3. Havalimanı projesi ile yakından ilgilenen şirket, uzun süredir Türkiye’ye yatırım yapmayı planlıyordu. SATS’ın anlaşmanın gerçekleşmesi durumunda Üçüncü Havalimanı’na 120 milyon dolarlık yatırım yapması bekleniyor. (Fotoğraflı)

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