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Yaşam

THY'nin 16 seferine kar engeli

THY, İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, yarın yapılması planlanan yurt içi ve yurt dışı hatlardaki 16 seferi iptal etti

08 Ocak 2013 22:38

Türk Hava Yolları (THY),  İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 16 seferini iptal ettiğini bildirdi.

THY, İstanbul'da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle, yarın yapılması planlanan yurt içi ve yurt dışı hatlardaki 16 seferi iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, bugün kar yağışı nedeniyle 102 seferin iptal edildiği hatırlatılarak, yarın da dış hatlarda, Tiflis, Tel Aviv ve Medine, iç hatlarda ise Kayseri, Muğla Milas-Bodrum, İzmir, Trabzon, Adana ve Ankara'ya düzenlenmesi planlanan karşılıklı 16 seferin yapılamayacağı duyuruldu.

Açıklamada, şunlar belirtildi:


Rezervasyon ve parkur değişiklikleri ücretsiz


''Son günlerde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle 7-8-9 Ocak 2013 tarihli İstanbul varışlı ve çıkışlı tüm seferlere bilet almış yolcuların, 15 Ocak 2013 (dahil) tarihine kadar işlem yaptırması kaydıyla ücret kurallarına bakılmaksızın, rezervasyon ve parkur değişiklikleri aynı ücret sınıfında yer olmasına bakılmaksızın ücretsiz olarak yapılacaktır.

Kullanılmamış biletler, ücret kurallarına bakılmaksızın cezasız olarak iade edilecektir. İstendiğinde biletler herhangi bir ücret ve ceza alınmaksızın 15 Ocak 2013 (dahil) tarihine kadar uzatılabilecektir. Bilet süresinin 16 Ocak 2013 (dahil) ve sonrası için uzatılması talebi hali hazırdaki ücret kuralları doğrultusunda yapılacaktır.''

Yolculara, havaalanına gelmeden önce ''444 0 849'' numaralı çağrı merkezini arayarak bilgi almaları uyarısında bulunuldu.

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