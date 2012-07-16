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Yaşam

THY’nin 10 yıllık rötar zararı 48 milyon lira

THY’nin 2002 yılından bu güne kadar iptal edilen veya rötar nedeniyle toplam 48 milyon TL harcamada bulunduğu bildirildi.

16 Temmuz 2012 06:39

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şirketi 2 milyon dolar zararı uğrattığı gerekçesiyle 305 işçiyi kovan THY’nin 2002 yılından bu güne kadar iptal edilen veya rötar yaşayan uçak seferleri nedeniyle toplam 48 milyon TL harcamada bulunduğunu bildirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran’ın soru önergesini yanıtlayan Şimşek, 2011 yılında bu nedenle 9.4 milyon TL harcama yapıldığını açıkladı.
 

THY yönetiminin şirketi 2 milyon dolar zarara uğrattığını öne sürerek 305 kişiyi işten çıkarttığını anımsatan Oran, “Milletin 48 milyon TL’si, THY yönetimi iş bilmediği, doğru düzgün planlama ve ayarlama yapamadığı, yeni hat ve rotaların açılmasında kapasite analizini değil, siyasi bir takım durumları gözettiği için heba oldu” dedi.


 

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Maliye Bakanı Mehmet ŞimşekTHYrötarUmut OranCHP

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