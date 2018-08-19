THY'den yolcu taşıma rekoru

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde bin 547 seferle 253 bin yolcuya hizmet vererek rekora imza attı.

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi twitter hesabından yaptığı açıklamada, \"Bayram tüm yoğunluğu ile davam ediyor. Dün tarihi bir rekor ile 1547 seferimizde 253 bin yolcumuzla yüzde 75 zamanında kalkış ile sevenlerine ulaştırdık. Tüm gayretimiz ile bu yoğunlukta sizlere daha iyi hizmet vermeye çalışıyoruz. Tercihiniz için teşekkür\" dedi.