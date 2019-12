THY’den Yes Man No Seks

Jim Carry’nin oynadığı Yes Man filminin son sahnesi THY tarafından flulaştırılmış. Böyle olunca da, anlamsız hale geliyor. THY’nin işi sansür uygulamaya kadar götürmesi şaşkınlık yarattı





Hürriyet gazetesinin Pazar ekinde yer alan Kültürazi adlı köşede bu hafta yer alan yazıda THY yollarının 'Ye man' adlı filme uyguladğı sansür konu edinilmiş... Buna göre, Londra'dan İstanbul'a düzenlenen seferde, fösterilen 'Yes man' filminin 'sevişme' sahneleri fululaştırılmış...



İşte 'Yes man no seks' başlıklı yazı:



Geçtiğimiz hafta Türk Havayolları’nın uçağıyla Londra’dan İstanbul’a geliyorum.

Uzun uçak yolculuklarını katlanılır kılan şeydir film gösterimi. Nasıl geçtiğini anlamazsınız zamanın.



Merakla beklerim hangi film gösterilecek diye.

Kulaklıklar dağıtıldı ve ekranda baktım Jim Carrey’nin başrolünü oynadığı ve geçtiğimiz aylarda vizyona giren Yes Man (Bay Evet) filmi gösteriliyor.

Filmi sinemada görmüştüm ama severim Jim Carrey’yi. Filmi de komik bulmuştum ve yolculuk boyunca eğlenirim diyerek tekrar izlemeye başladım.

Filmde Carrey’nin canlandırdığı Carl Allen, hayatı kötü giden biridir. Sevgilisi tarafından terk edildiği için depresyona girmiş, arkadaşlarının onu eğlendirdikleri davetler dahil her şeye hayır diyen biri haline gelmiş.

Bir gün eski bir tanıdığı her şeye ‘evet’ deme ilkesine dayanan bir programa davet eder ve hayatı bir anda değişir.

Artık hiç kimseye ve hiç bir şeye ‘hayır’ diyemez, eğer derse lanetlenecektir. Evet gurusu öyle söylemiştir çünkü.

Buna sürekli kendisine asılan yaşlı komşu kadın da dahildir. Filmde hatır için yapılan bu sevişmenin şekli, kapı aralığından kadının takma dişlerinin bardağın içinde gösterilmesiyle seyircinin hayaline bırakılır.

Uçaktaki koltuğumda otururken, birden filmden bu sahnenin çıkartıldığını fark ettim. Herhalde yemeğimi yerken ben kaçırdım diye düşündüm, çünkü anlık bir görüntüydü.

Fakat filmin finali, can alıcı sahnesi de karartılınca düpedüz THY’nin oynattığı filmi sansürlediği anlaşıldı.

Sürekli evet dediği için sevgilisiyle de arası bozulan Carrey evsizlere eşya yardımı sayesinde arasını düzeltmeye çalışır. Tam bir kamyon eşyayla geri döndüğünde, kız sorar “Bu kadar eşyayı nereden buldun” diye.

Carrey’in cevabı “Bir şey istediğimde hayır demiyecek bazı dostlarım var” şeklinde olur.

Son sahne şöyledir: Yes Gurusu, müritlerinin toplandığı salona girince tam anlamıyla şok geçirir. Kamera geniş açıya geçip salonu gösterdiğinde, toplantıya katılan herkesin çıplak olarak oturduğu görülür. İşte o sahne THY tarafından flulaştırılmış. Böyle olunca da, gurunun şaşırması da anlamsız hale geliyor.

THY’nin cinsellik ve çıplaklık konusunda bu kadar tutucu olduğunu bilmiyordum doğrusu. Hele işi sansür uygulamaya kadar götüreceğini düşünemezdim. Hem madem sansürleyecekler, niye gösteriyorlar ki? Film şirketinin bu sansür konusunda ne düşündüğünü merak ediyorum şimdi.