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THY'den yaz saati uyarısı

THY yaz saati uygulaması nedeniyle 30 Mart'ta gerçekleşecek olan seferlerin Türkiye çıkış ve Türkiye varış saatlerinin 1 saat öne çekildiğini açıkladı

01 Mart 2014 14:42

2014 yılı yaz saati uygulamasının Bakanlar Kurulu kararıyla tarihinin 30 Mart yerine 31 Mart olarak belirlenmesi nedeniyle Türk Hava Yolları (THY), 30 Mart'ta gerçekleşecek olan seferlerin Türkiye çıkış ve Türkiye varış saatlerinin bir saat öne çekildiğini açıkladı.

Konuyla ilgili THY tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"30 Mart’ta geçilmesi planlanan 2014 yaz saati uygulaması, Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 31 Mart’a ertelenmiştir. Bu karara istinaden, 30 Mart’ta gerçekleşecek olan seferlerimizin Türkiye çıkış ve Türkiye varış saatleri 1 saat öne çekilmiştir. Yurtdışı noktalardaki kalkış ve varış saatlerimiz ise aynı kalacaktır. Ülkemiz üzerinden aktarmalı seyahat edecek, iç veya dış hat devamı olan transit yolcularımızın Türkiye varış ve Türkiye kalkış saatlerinin her ikisi de bir saat daha erken gerçekleşeceğinden, bağlantı süreleri aynı kalacaktır.

Türkiye’deki havalimanlarından seyahat edecek yolcularımızın olası aksaklıklardan etkilenmemeleri için yurtiçi sefer kalkış saatinden en az 2 saat, yurtdışı sefer kalkış saatinden ise en az 3 saat önce havalimanında hazır bulunmalarını tavsiye ederiz."

Açıklamada, 30 Mart'ta THY ile seyahat edecek yolculardan uçuş saatlerini THY'nin resmi internet sayfası, satış ofisleri ve çağrı merkezlerinden kontrol etmelerini istendi.

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