T24 LogoT24 Logo
Gündem

30 Mart seçimleri yaz saati tarihini değiştirdi

Yaz saati uygulamasına 30 Mart Pazar yerine 31 Mart Pazartesi günü geçilecek

12 Şubat 2014 12:58


Enerji Bakanı Taner Yıldız 30 Mart yerel seçimleri nedeniyle yaz saati uygulamasına bir gün geç geçileceğini belirtti.

Yaz saati uygulamasına 30 Mart Pazar yerine 31 Mart Pazartesi günü geçilecek.

Bakan Taner Yıldız Irak petrolleri ile de ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Bakan Yıldız "TPAO olarak İran'da yatırım yapmama kararımız var. Türkiye güvenli yolları pazara açmak istiyor ama Irak'ın içişlerine karışamayız. Türkiye olarak Bağdat ve Erbil'in aralarında anlaşmasını beklemek durumundayız." dedi.

Türkiye'de bu yıl yaz saati uygulaması normal şartlarda Avrupa ile birlikte 30 Mart tarihinde başlayacak, 26 Ekim tarihinde sona erecekti. ABD'de ise bu yıl yaz saati uygulaması 9 Martta başlayacak.

 

ETİKETLER

otuz martseçimyaz saatiuygulamataner yıldızenerji bakanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24