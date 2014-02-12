30 Mart seçimleri yaz saati tarihini değiştirdi



Enerji Bakanı Taner Yıldız 30 Mart yerel seçimleri nedeniyle yaz saati uygulamasına bir gün geç geçileceğini belirtti.

Yaz saati uygulamasına 30 Mart Pazar yerine 31 Mart Pazartesi günü geçilecek.

Bakan Taner Yıldız Irak petrolleri ile de ilgili kritik açıklamalar yaptı.

Bakan Yıldız "TPAO olarak İran'da yatırım yapmama kararımız var. Türkiye güvenli yolları pazara açmak istiyor ama Irak'ın içişlerine karışamayız. Türkiye olarak Bağdat ve Erbil'in aralarında anlaşmasını beklemek durumundayız." dedi.

Türkiye'de bu yıl yaz saati uygulaması normal şartlarda Avrupa ile birlikte 30 Mart tarihinde başlayacak, 26 Ekim tarihinde sona erecekti. ABD'de ise bu yıl yaz saati uygulaması 9 Martta başlayacak.