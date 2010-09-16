-THY'DEN ''VALİZ'' TASARRUFU İSTANBUL (A.A) - 16.09.2010 - Türk Hava Yolları (THY), kabin görevlilerinin günübirlik iç ve dış hat seferlerinde valiz taşımasını kaldırarak, yılda yaklaşık 500 bin dolar yakıt tasarrufu sağlayacak. THY, kabin ekiplerinin yanlarında taşımakla yükümlü oldukları doküman ve yol malzemelerinin uçaklara yerleştirilmesinde bu ay yeni bir düzenlemeye gitti. THY kabin görevlileri, başlatılan bu yeni uygulamayla, günübirlik iç ve dış hat uçuşlarda kullandıkları iç yatı valizlerini bundan sonra taşıyamayacak, uçuşlarda yanlarında sadece el çantası bulunduracak. Kabin görevlileri, sefer sonrası yatı gerektiren uçuşlarında ise yine eskisi gibi valizleriyle seyahat etmeye devam edecek. Günübirlik uçuşlarda valiz taşınması uygulamasının kaldırılmasıyla yılda yaklaşık 500 bin dolar yakıt tasarrufu sağlanması hedeflediği belirtilirken, THY, kabin görevlilerinin iç yatı valizlerini taşıma gerekliliğinin neden kaldırıldığı konusunda şu açıklamayı yaptı: ''İç yatı valizlerinin günlük iç ve dış git-gel uçuşlarında kullanımının kaldırılması, valizlerin yıpranma oranını azaltarak, üç yılda bir alınan valizlerin alım süresini uzatacak. Kabin ekibi sayısının artması ile kabin ekibi görev bekleme salonunda valizlerin kapladığı alan hem güvenlik açısından, hem de konfor açısından olumsuzluklar yaratmaktadır, böylece bu olumsuzluklar ortadan kalkacak. Ekip odalarındaki yoğun valiz trafiğinden dolayı yaşanan valiz karışıklıkları zaman zaman uçağa geç gidilmesine ya da ekip üyesinin uçuşuna devam edememesine, dolayısıyla, operasyonel aksaklıklara sebebiyet vermektedir. Bu uygulama, bu aksaklıkların önüne de geçecek. Ayrıca, valizlerin taşınması esnasında, yaşanan zorlamalar nedeniyle bel, boyun, el gibi eklemlerde görülebilen çeşitli mesleki hastalıkların ve iş kazalarının önüne geçilecek. Coat room (elbise dolabı) olmayan uçaklarda Business Sınıfı ilk sıralarındaki başüstü dolapları ve Ekonomi Sınıfı son sıralardaki başüstü dolapları ekip kullanımına ayrıldığından, bu uygulamadan dolayı yolcu memnuniyetsizliği de azalacak.''