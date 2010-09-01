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Yaşam

THY'DEN ''TÜRKLER UÇUYOR'' İSTANBUL (A.A)

01 Eylül 2010 17:03

-THY'DEN ''TÜRKLER UÇUYOR'' İSTANBUL (A.A) - 01.09.2010 - A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek için 5 bin metrede reklam filmi çeken Türk Hava Yolları (THY), ''Türkler Uçuyor'' adlı bir de şarkı hazırlattı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, A Milli Erkek Basketbol Takımı'na destek için şarkı hazırlamaya karar veren THY, Universal Music Taxim Edition ile bir çalışma başlattı. Ünlü sanatçılarla birçok popüler şarkıya imza atan Emre Irmak'ın projeye katılması ile 3 aylık bir çalışmanın ardından şarkı bugünkü formuna ulaştı. Beste ve sözlerini Emre Irmak ve İlkay Gürpınar'ın birlikte yazdığı ''Türkler Uçuyor'' şarkısının prodüktörlüğünü de Emre Irmak yaptı. Mixing ve mastering çalışmalarında Ayhan Sayıner'in imzası bulunan şarkı, gelişmiş bilgisayar programları ve stüdyo teknolojileri ile kayıt sırasında 2 kişilik vokal, 120 kişilik koro haline dönüştürüldü.  Şarkıya Kaan Tarıman ses verirken, rap performansta ise Yener Çevik yer aldı. Şarkının sözleri şöyle: ''Dünya alem bu şehre bakıyor Ekran başında tir tir titriyor Diyorlar ki Türkler uçuyor Türkler uçuyor, Türkler uçuyor Türkler sahaya çıkıyor Herkes onları konuşuyor Haydi Türkiye ooo, ooo, ooo Bu deli taraftar seni seviyor Bir oldu kalpler güm, güm atıyor Diyorlar ki Türkler uçuyor Türkler uçuyor Türkler uçuyor Tribünde eller birbirine vuruyor Ribaundlar üçlükler bir arada buluşuyor Rakipler soruyor ne oluyor, ne oluyor İyi izle bak Türkler uçuyor Türkler sahaya çıkıyor Herkes onları konuşuyor Haydi Türkiye ooo, ooo, ooo''

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