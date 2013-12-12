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Yaşam

THY'den sefer iptalleri uyarısı!

Kar yağışının zaman zaman etkisini arttırması nedeniyle bazı uçak seferleri gecikmeli olarak yapılabiliyor

12 Aralık 2013 08:47

İstanbul'daki kar yağışı nedeniyle dün ve bugün sefer iptalleri yapan Türk Hava Yolları'ndan, yolculara çağrı geldi.

İstanbul'u etkisini alan kar yağışı hava ulaşımında da aksamalara neden oluyor.

Seferlerdeki 30 dakika ile 8 saat arasında değişen sürelerde yaşanan gecikmeler nedeniyle yolcularda havalimanında zor onlar yaşıyor.

Dün yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle Türk Hava Yolları (THY) 96 seferini de iptal etti. THY yetkilileri yolcuların Havalimanına gelmeden önce www.thy.com sitesinden uçuşların kontrol etmelerini istedi.

İptaller devam ediyor

Türk Hava Yolları, bugün de iç ve dış hatlardaki toplam 48 seferini iptal etti.

İç hatlar:

Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Batman, Trabzon, Denizli, Adana, Kayseri, Şırnak ve Antalya.

Dış hatlar:

Donetsk, Priştine, Tiflis, Saraybosna, Bakü, Budapeşte, Stuttgart, Nürnberg, Tebriz, Musul ve Belgrad.

 

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