THY'den sefer iptalleri

Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan Londra, Edinburg ile Dublin'e planlanan, bugün ve yarınki tarifeli seferlerinin, karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapılamayacağı açıklandı. Yapılamayan uçuşlardaki 551 yolcunun İstanbul'daki çeşitli otellerde yönlendirildiği belirtildi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, İngiltere'nin başkenti Londra, İskoçya'nın başkenti Edinburg ile İrlanda'nın başkenti Dublin'e, söz konusu havalimanından yapılacak bazı seferlerin karşılıklı iptal edildiği belirtildi.



Açıklamada, bugün ve yarınki sefer iptallerinin karşı meydanlardaki yoğun kar yağışı nedeniyle yapıldığı, icra edilemeyen uçuşlardaki 551 yolcunun da İstanbul'da otellere alındığı kaydedildi.