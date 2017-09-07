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Yaşam

THY'den sefer iptali

THY kasırga nedeniyle Miami seferini iptal etti

07 Eylül 2017 22:52

ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma Kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferleri yapılamayacak.

Türk Hava Yolları (THY), ABD'nin Florida eyaletinde görülen Irma Kasırgası nedeniyle 9-10 Eylül'de planlanan İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerinin iptal edildiğini bildirdi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, söz konusu kasırganın sefer düzenlenen Miami'yi etkilemesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu nedenle 9 ve 10 Eylül tarihlerinde planlanmış İstanbul-Miami ve Miami-İstanbul seferlerimiz iptal edilmiştir. 8 Eylül tarihi için planlanmış seferlerimiz ise icra edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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