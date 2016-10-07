THY'den 'saat' düzenlemesi

Türk Hava Yolları (THY) , yeni saat düzenlemesiyle ilgili olarak 30 Ekim 2016-25 Mart 2017 tarih aralığında gerçekleşecek uçuşlarda, yolcuların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı saatleri bir saat ileriye alacak.

NTV'nin haberine göre, Bakanlar Kurulu kararı ile kış saati uygulamasının kaldırılması ve yaz saati uygulamasının tüm yıl sürecek olması nedeniyle uçuşların tarife yapısı yeniden düzenlendi.

Seferler bir saat ileri alınacak





Türk Hava Yolları, 08 Ekim ve 09 Ekim tarihlerinde yapılacak işlemle, 30 Ekim 2016-25 Mart 2017 tarihleri arasında gerçekleştirilecek seferlere ait saatleri, havacılık alanındaki uluslararası ve yerel otoritelerin hava trafik düzenlemelerine uyum sağlanabilmesi açısından, Türkiye çıkışlı ve Türkiye varışlı bir saat ileriye alacak.



İlgili tarife düzenlemesi sonrası yapılan tarih değişikliği ve iade talepleri, yolcu biletlerindeki orijinal ücret kurallarına göre işlem görecek.