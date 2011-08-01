-THY'DEN RAMAZAN KAMPANYASI İSTANBUL (A.A) - 01.08.2011 - Türk Hava Yolları (THY) iç hat yolcuları için Ramazan'a özel kampanya düzenledi. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, düzenlenen kampanya ile yolcuların, 25 Ağustos'a kadar İstanbul çıkışlı ve varışlı tüm iç hat seferlerinde gerçekleştireceği seyahatlerinde tek yön her şey dahil 99 TL'ye seyahat edebilecekleri bildirildi. THY'nin satışa sunduğu bu özel kampanya biletlerinden yolcuların ramazan ayı boyunca faydalanabilecekleri belirtilen açıklamada, kampanyanın sadece THY seferlerinde uygulanacağı, AnadoluJet, ortak uçuşlar, Ercan ve Hopa seferleri için geçerli olmadığı bilgisine yer verildi. Açıklamada, ayrıca, kampanya biletleri için yapılan rezervasyonların en geç 24 saat içerisinde yapılması gerektiği ve promosyon ile ilgili bilgilere ''www.thy.com.tr'' adresindeki internet sitesinden ulaşılabileceği ifade edildi.