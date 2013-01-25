THY'den pilotlarına uyarı: Bu filmi izlemeyin

THY Danzel Washington’ın başrolünü oynadığı Flight (Uçuş) filmi için pilotlarına 'Uçuş’u izlemeyin' uyarısında bulundu.

Uçakta yaşanan çarpıcı sahneleriyle dikkat çeken filmin pilotların psikolojisini olumsuz etkileyebileceği THY’nin de bu yüzden izlenmemesi tavsiyesinde bulunduğu belirtilirken, THY’nin uyarıyı sözlü olarak yaptığı özellikle kaptan pilotlardan bu konuda yardımcı pilotları uyarmalarını istediği öğrenildi.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, Bazı pilotlar, filmin izlenmemesi gerektiği görüşüne karşı çıkarken bir bölümü de tam tersine filminden çıkarılacak derslere dikkat çekiyor.

En İyi Erkek ve En İyi Yardımcı Erkek oyuncu dallarında Oscar’a sahip olan Washington’ın bir pilotun yaşadığı iç hesaplaşmayı canlandırdığı filmin senaristi John Gatins senaryoyu yazarken 2000 yılında Pasifik Okyanus’unda yaşanan uçak kazasından etkilendiğini açıklamıştı.

Türkiye’de 7 Aralık’ta gösterime giren ‘Uçuş’ filminin izlenmesi Amerika’daki tüm uçuşlarda yasaklanmış durumda.