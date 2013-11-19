THY'den personeline alkol ve uyuşturucu testi

Türk Hava Yolları, personeline alkol ve uyuşturucu testi yapacak. Testler rastgele seçilen personele habersiz olarak yapılacak. Test sonuçları pozitif çıkanların görevi durdurulacak ve disiplin kuruluna sevk edilecek.

Seminerde alkol ve uyuşturucu maddenin zararları anlatılırken, personelin bu konuda daha duyarlı olması gerektiğinin altı çizildi.

Seminerde ayrıca personele bir duyuruda bulunularak, THY tarafından rastgele seçilen bir personel, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Apronu'nda bulunan sağlık merkezine çağırılacak. Personele burada uyuşturucu madde ve alkol kullanıp kullanmadığına dair sorular sorulacak. Soruların ardından personele nefes, saç teli, idrar testi ve tükürük testi yapılacak.

Kontrole katılmayana disiplin soruşturması

Bu kontrollere katılmanın zorunluluğu olduğunun altının çizildiği seminerde, katılmayan personel hakkında disiplin soruşturması başlatılacağı, ayrıca sağlık kontrolüne katılana kadar iş akdinin dondurulacağı açıklandı.

Sağlık testine katılması zorunlu olan personeller sorumlu kaptan pilot, pilot, kabin amiri, kabin memuru, dispeçer, load master, operatör, teknisyen, baş teknisyen, hareket koordinatörü, operasyon takip vardiya baş kontrolörü, uçak emniyet görevlisi, uçak güvenlik görevlisi olarak açıklandı.

THY ayrıca personelin rastgele seçileceğini ve habersiz olarak bu testlerin yapılacağını da duyurdu. Testlerin sonucunda alkol metrede 0.2 promil veya üzerinde çıkan sonuçlar pozitif kabul edilecek. Bu test sonuçlarına sahip bir personelin görevinin durdurulacağı ve disiplin kuruluna sevk edileceği de belirtildi.

Seminerde bu prosedür kapsamında yapılacak tetkik ve test sonuçlarının gizlilikle muhafaza edileceği sonuçların yetkili olmayan kişi ve ünitelere açıklanmayacağı da bildirildi. Kayıtların ayrıca Sağlık Müdürlüğü'nde, personelin ortaklıktan ilişiğinin kesilmesinden itibaren 10 yıl boyunca saklı da tutulacağı da açıklandı.