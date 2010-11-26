-THY'DEN PEKİN'E HAFTADA 7 SEFER ANKARA (A.A) - 26.11.2010 - Türk Hava Yolları (THY) Pekin'e haftada 5 kez düzenlediği uçak sefer sayısını 7'ye çıkarıyor. THY, Ocak 2011'de Çin'deki üçüncü noktası Guangzhou'ya da uçuş başlatıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden (SHGM) yapılan yazılı açıklamada, Çin'in başkenti Pekin'e haftada 5 sefer düzenleyen THY'nin, sefer sayısını artırma kararı aldığı belirtildi. THY'nin yeni uçuş programının SGHM tarafından onaylandığı ve 22 Aralıktan itibaren Pekin'e haftanın her günü karşılıklı sefer düzenleneceği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi: ''THY, Ocak ayı sonunda da Çin'de üçüncü noktası olan Guangzhou'ya uçuş başlatacak. Türkiye ve Çin arasında 14 Nisan 2010 tarihinde imzalanan ikili hava ulaştırma anlaşmasında belirlenen yeni uçuş noktasına sefer düzenlemek için SHGM'ye yapılan başvuru onaylandı. Bu çerçevede THY, İstanbul-Guangzhou hattında Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere hafta da üç gün karşılıklı sefer düzenleyecek. İstanbul'dan 21.05'ta kalkan uçak ertesi gün 06.50'de Guangzhou'da olacak ve Guangzhou'dan 15.05'te kalkan uçak ertesi gün 03.05'te İstanbul'da olacak. Halen Çin'in Şanghay kentine de haftada 5 seferi bulunan THY'nin Pekin sefer artışı ve Guangzhou seferlerinin başlaması ile birlikte Çin'e gerçekleştirdiği haftalık sefer sayısı 15'e ulaşacak.''