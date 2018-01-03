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THY'den 'özür' mili

Mesut Yılmaz ve eşi Berna Yılmaz'ın oğullarının ölümünü uçakta öğrenmemesi için internet erişimi kesilmişti

03 Ocak 2018 12:20

Türk Hava Yolları (THY), eski başbakan Mesut Yılmaz ve Berna Yılmaz, oğullarının ölüm haberini uçakta öğrenmemesi için business sınıfında kablosuz internet sistemini devre dışı bırakmasının ardından diğer 47 yolcudan özür dileyerek her yolcunun hesabına 7 bin 500 uçuş mili işledi.

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci'nin "2017 en güvenli uçuş yılı oldu" başlığıyla (3 Ocak 2018) yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:

Mesut Yılmaz ve eşi Berna Hanım, geçtiğimiz günlerde Los Angeles’tan İstanbul’a uçarlarken oğulları hayatını kaybetti. Aile bu acı haberi uçakta öğrenmesin diye uçağın business sınıfında WiFi yani kablosuz internet sistemi devre dışı bırakılmıştı. THYüzerine düşen görevi yaptı ve o sınıfta uçan diğer 47 yolcuya birer mektup yazılarak özür dilendi. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın yazdığı mektupta, internet sisteminin neden kapatıldığı da açıkça anlatıldı. THY ayrıca o uçuştaki diğer 47 business yolcunun hesabına 7500 uçuş mili işleyeceğini bildirdi. Tek yön business class’ta mil kazanım hakkı da bu kadar zaten.

Böylece giderek büyüyen ve bir dünya markası haline gelen THY -iki arada bir derede kaldığı sorunu- en uygun biçimde çözmüş oldu.

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