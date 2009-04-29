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Yaşam

THY'den önemli uyarı

THY, check-in ve bagaj işlemlerinin sona eriş zamanlarını değiştirdi. Ayrıca, iç hat yolcularının en geç 1.5 saat önce alana gelmesi istendi.

29 Nisan 2009 03:00

THY, check-in ve bagaj işlemlerinin sona eriş zamanlarını değiştirdi. Ayrıca Atatürk Hava Limanı'ndaki kavşak çalışmalarına da işaret edilerek iç hat uçuşlarında yolcuların en geç 1.5 saat önce alana gelmesi istendi.

TÜRK Hava Yolları'nda (THY) yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz tarifesine bağlı olarak artan yolcu trafiği ve havalimanında likit kontrolü işlemleri nedeniyle, 1 Mayıs 2009 tarihinden itibaren, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki check-in ve bagaj işlemlerini iç hatlarda uçuşa 45 dakika, dış hatlarda ise uçuşa 1 saat kala sona erecek şekilde değiştirildiği bildirildi.

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"Atatürk Havalimanı girişindeki kavşak çalışmalarından dolayı trafiğin daha da artacağı gözönüne alındığında; yolcuların havalimanına zamanında varabilmeleri ve uçuş işlemlerinde sıkıntı yaşamamaları için iç hat uçuşlarında en geç 1.5 saat önce, dış hat uçuşlarında ise 2 saat önce havalimanında hazır bulunmaları gerekmektedir."

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