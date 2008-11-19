THY'den öğretmenlere müjde

Türk Hava Yolları, Öğretmenler Günü dolayısıyla 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulayacak.



THY'den yapılan açıklamaya göre, ilköğretim, lise ve dershane öğretmenleri ile üniversite öğretim görevlilerine 22, 23 ve 24 Kasım tarihlerinde Türkiye'den başlayacak tüm iç ve dış hat uçuşlarında yüzde 50 indirimle uçma imkanı sağlanacak. AnadoluJet de aynı tarihlerde öğretmenlere yüzde 50 indirim yapacak.



İndirimden, bilet alırken öğretmen veya emekli öğretmen belgesini ibraz edenler yararlanacak.



Özel indirim kapsamındaki ücretler ile grup, promosyon, protokol, corporate ve IT ücretler kampanyaya dahil olmayacak.





