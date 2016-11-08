THY'den öğretmen ve ailelerine çeyrek indirim

Öğretmenler ve aileleri 1 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında iç hat seferlerinde yüzde 25 indirimle seyahat edebilecek.

THY'nin yeni Genel Müdürü Bilal Ekşi, THY’nin aylık yayınlanan, sadece uçak içlerinde ve CİP Salonlarında dağıtılan magazin dergisi Skylife’te yer alan ilk başyazısında 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle öğretmen ve ailelerine indirim müjdesi verdi.

Bilal Ekşi, yazısında “Bu vesileyle Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı öğretmenlerimiz ve aileleri ile, YÖK’e bağlı üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri ve ailelerinin 1 Kasım 2016-31 Mart 2017 tarihleri arasında ortaklığımız iç hat seferlerinde yüzde 25 indirimle seyahat edebilecekleri bilgisini paylaşmaktan mutluluk duyarım” dedi.

Bilal Ekşi, bazı yeni uygulamalar hakkında bilgi vererek "Cep telefonu ve tabletlere eklenen yeni fonksiyonlarla, uçuş ekleme, bilet değiştirme, rezervasyon iptali, ekonomi sınıfı business sınıfa yükseltme gibi fonksiyonlar gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedim” şeklinde yazdı.