T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'DEN MANCHESTER'DA YENİ YIL YEMEGİ MANCHESTER (A.A)

09 Aralık 2010 19:56

-THY'DEN MANCHESTER'DA YENİ YIL YEMEGİ MANCHESTER (A.A) - 09.12.2010 - Dünyanın önde gelen kulüplerinden Manchester United'ın ulaşım sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları, İngiltere'nin Manchester kentinde yeni yıl yemeği verdi. Old Trafford Stadı'nda düzenlenen yemeğe, THY Londra Müdürü Necdet Şark, THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy, THY İngiltere Halkla İlişkiler Danışmanı Füsun İlkay, Stoke City'de forma giyen Tuncay Şanlı, Manchester Unitedli eski futbolcu Andrew Cole, Manchester Havaalanı Üst Yöneticisi Charlie Cornish ile spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. THY Londra Müdürü Necdet Şark, yaptığı konuşmada, gecenin hazırlanması için büyük gayret sarf edildiğini belirterek, ''Çok güzel bir atmosfer ve kaliteli misafirlerimiz var. Bu güzel ortamda, güzel dostlarımızla birlikte olmanın keyfi çok farklı. THY olarak bu gibi programları sadece Manchester'da değil, Londra, Birmingham ve İrlanda'da da yapacağız'' diye konuştu. THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy da ilk kez böyle bir gece düzenliklerini, amaçlarının THY'yi ve Türk kültürünü tanıtmak olduğunu kaydetti. Milli futbolcu Tuncay Şanlı ise THY'nin giderek büyüyen bir kuruluş olduğuna dikkati çekerek, ''Biz zaten onlarla her zaman beraberiz. Onlarla uçmak bizim için çok büyük bir keyif'' ifadelerini kullandı. Konuklara su böreği ve baklavanın da ikram edildiği gecede, davetlilerin THY hosteslerinin güllerle süslenmiş kaplarda getirdiği suyla ellerini yıkaması ve sıcak mendil dağıtması tüm konukların beğenisini topladı. -İBRİKLERE TARİHİ ESER MUAMELESİ- Bu arada Manchester Havaalanı gümrük yetkilileri, Türkiye'den getirtilen ve THY'nin gecede konuklara gül yağı damlatılmış su ikram etmek için kullanacağı işlemeli ibrikleri tarihi eser sanarak alıkoydu. THY Manchester Müdürü Türksoy, 2 gün gümrükte tutulan ibrikleri alabilmek için Türk adetlerini ve geleneklerini anlatarak havaalanı yetkililerini ikna ettiklerini, onların da yanlış anlama nedeniyle özür dilediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24