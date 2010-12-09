-THY'DEN MANCHESTER'DA YENİ YIL YEMEGİ MANCHESTER (A.A) - 09.12.2010 - Dünyanın önde gelen kulüplerinden Manchester United'ın ulaşım sponsorluğunu üstlenen Türk Hava Yolları, İngiltere'nin Manchester kentinde yeni yıl yemeği verdi. Old Trafford Stadı'nda düzenlenen yemeğe, THY Londra Müdürü Necdet Şark, THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy, THY İngiltere Halkla İlişkiler Danışmanı Füsun İlkay, Stoke City'de forma giyen Tuncay Şanlı, Manchester Unitedli eski futbolcu Andrew Cole, Manchester Havaalanı Üst Yöneticisi Charlie Cornish ile spor ve iş dünyasından çok sayıda davetli katıldı. THY Londra Müdürü Necdet Şark, yaptığı konuşmada, gecenin hazırlanması için büyük gayret sarf edildiğini belirterek, ''Çok güzel bir atmosfer ve kaliteli misafirlerimiz var. Bu güzel ortamda, güzel dostlarımızla birlikte olmanın keyfi çok farklı. THY olarak bu gibi programları sadece Manchester'da değil, Londra, Birmingham ve İrlanda'da da yapacağız'' diye konuştu. THY Manchester Müdürü Cengiz Türksoy da ilk kez böyle bir gece düzenliklerini, amaçlarının THY'yi ve Türk kültürünü tanıtmak olduğunu kaydetti. Milli futbolcu Tuncay Şanlı ise THY'nin giderek büyüyen bir kuruluş olduğuna dikkati çekerek, ''Biz zaten onlarla her zaman beraberiz. Onlarla uçmak bizim için çok büyük bir keyif'' ifadelerini kullandı. Konuklara su böreği ve baklavanın da ikram edildiği gecede, davetlilerin THY hosteslerinin güllerle süslenmiş kaplarda getirdiği suyla ellerini yıkaması ve sıcak mendil dağıtması tüm konukların beğenisini topladı. -İBRİKLERE TARİHİ ESER MUAMELESİ- Bu arada Manchester Havaalanı gümrük yetkilileri, Türkiye'den getirtilen ve THY'nin gecede konuklara gül yağı damlatılmış su ikram etmek için kullanacağı işlemeli ibrikleri tarihi eser sanarak alıkoydu. THY Manchester Müdürü Türksoy, 2 gün gümrükte tutulan ibrikleri alabilmek için Türk adetlerini ve geleneklerini anlatarak havaalanı yetkililerini ikna ettiklerini, onların da yanlış anlama nedeniyle özür dilediğini söyledi.