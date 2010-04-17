THY'den 'kül bulutu' sonrası ek sefer

T24 - Türk Hava Yolları (THY), İzlanda'daki yanardağ patlaması nedeniyle kapanan hava meydanlarının açılmasıyla birlikte yapılacak ek seferlerle yolcuların mümkün olduğunca hızlı bir şekilde seyahatlerinin sağlanacağını bildirdi.





THY'den yapılan yazılı açıklamada, İzlanda'da meydana gelen volkanik hareketler nedeniyle oluşan kül bulutlarının hava trafiğini etkilemesi sonucu THY'nin sefer iptali yaşanan tüm uçuş noktalarına düzenlenmiş biletlemelerde; rezervasyon değişikliklerinin ücret kurallarına bakılmaksızın aynı ve üstü sınıflarda seyahat edilmesi koşuluyla yapılacağı, iade durumunda ise ceza alınmayacağı belirtildi.





Yolcuların seyahat öncesi hava yolu ile irtibata geçerek, uçuşlarıyla ilgili bilgi almaları gerektiği vurgulanan açıklamada, şöyle denildi:





''THY yolcuları, bugün itibariyle ulaşıma açılan Madrid, Barselona, Nice, Roma, Otopeni, Simferopol, Atina uçuş noktalarına yönlendirilmekte, bu istasyonlara hem tarifeli, hem de ek seferler düzenlenmektedir. THY uçuşları, bilet işlemleri ve iptal seferlerle ilgili daha ayrıntılı bilgilere 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezinden, satış ofislerinden veya www.thy.com web adresinden ulaşılabilir.''