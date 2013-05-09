THY'den işçilere 'Greve katılmayın özel sağlık sigortanızı yatırırız' mesajı

15 Mayıs'ta Hava-İş sendikasına bağlı işçilerin greve hazırlıkları süredursun, THY yönetimi cep telefonlarından yolladığı mesaj ile işçilere greve katılmamaları çağrısı yapıyor. THY yönetimince gönderilen mesajlarda “Greve katılmayın özel sağlık sigortanızı da yatırırız. Sizi mağdur etmeyiz” denildi.

Vatan Gazetesinden Gülümhan Gülten'in haberine göre, Türk Hava Yolları (THY) yönetimiyle 345 gündür toplu görüşme sürecini tamamlayamayan Hava-İş Sendikası’nın 15 Mayıs’ta greve çıkılacağı kararını açıklamasının ardından 16 bin çalışanda büyük gerilim başladı. THY yönetimi çalışanlara ‘Greve katılmayın’ mesajları gönderirken, işten atılabileceklerinin de sinyalini veriyor. THY yönetimi grev kararının açıklanmasının ardından çalışanlarla küçük gruplar halinde ya da teker teker görüşerek, “Greve katılmasanız da sonucunda imzalanabilecek toplu sözleşmedeki hakların tamamından yararlanacaksınız, greve katılmayın, sizi mağdur etmeyiz” mesajları veriyor.

Özellikle geçtiğimiz hafta, THY yönetiminin çalışanlara şu mesajları gönderdiği aktarıldı: “Grev de olsa çalışma düzeni aynen sürdürülecek. Greve katılmayarak, çalışmaya devam edenler ücretlerini alacak. Greve katılmayan çalışanların SGK ve özel sağlık sigortası primleri de yatırılacak. Greve katılmazsanız, mağdur olmamanız için gerekli her türlü tedbir alınacak, grev sonucunda imzalanabilecek toplu sözleşme açısından da bir hak kaybınız olmayacak”

Sendika ne diyor?

Hava-İş Sendikası Başkanı Atilay Ayşin, şunları söyledi: “Greve katılmayan çalışanların sonuçta imzalanacak bir toplu sözleşmedeki hakların hiçbirinden yararlanması yasal olarak mümkün değil. Yasa diyor ki, ‘Yetkili sendika o toplu sözleşmeye ‘greve katılmayanlar da yararlanır’ diye bir hüküm koymadıkça, onlar hiçbir haktan yararlanamaz. Bizim de böyle bir niyetimiz hiç yok.”

Grev erteleme sinyalleri

Gelişmeler sürerken, ilgili bakanlardan da ‘THY milli havayolu’ vurgusuyla erteleme sinyali geliyor. Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, “Sendikayı daha sorumlu davranmaya çağırıyorum. Biz de kayıtsız kalmayız. Onu da söyleyeyim” dedi. Dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, “Böyle olmaz, birkez daha uzlaşmaşya çalışılmalı. Tek bir sorun çerçevesinde, 76 milyona dönük bir haksız uygulamayı da yapmamak gerekiyor” dedi.