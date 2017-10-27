THY'DEN GÖRME ENGELLİ YOLCULARA BRAİLLE ALFABELİ BİNİŞ KARTI

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA

Türk Hava Yolları (THY), görme engelli yolcular için yeni bir uygulama başlattı. Görme engelli yolcuların biniş kartları Braille alfabesiyle kabartmalı olarak bastırılmaya başlandı. Uygulama bugün THY tarafından başlatıldı. THY ile Frankfurt\'a giden Tarık Sarzep isimli yolcu \'Braille\' alfabesiyle yazılan bileti ilk kullanan oldu. Sarzep, kabartmalı olarak bastırılan boarding kartını alarak test etti. Ad, soyad, uçağın saati, uçuş numarası,kapı ve koltuk numarası gibi bilgileri boarding kartından okuyan Tarık Sarzep, uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Müzisyen olan Tarık Sarzep daha sonra yine THY\'nin sunduğu asistan hizmetiyle uçağına gitti.

Uygulama ile seyahat edecek görme engelli yolcular, Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı Özel Hizmet Check-in noktasından Braille alfabesiyle kabartmalı olarak hazırlanan biniş kartlarını temin edebilecek. Biniş kartı üzerinde yolcuların ad ve soyadı, uçağın saat kaçta olduğu, uçağın uçuş numarası, uçuş gerçekleştirileceği kapı ve yolcunun koltuk numarası gibi bilgiler kabartmalı olara yer alıyor.



Görüntü Dökümü:

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-Sarzep\'en bankoya gelişi ve kartının bastırılması

-Kabartmalı kartını alan ve okuyan Sarzep

-Sarzep\'in konuşması ve elinde kartı

-Braille alfabesiyle kartın bastırılması ve makinenin çalışması

-Sarzep\'in asistan hizmetiyle gidişi

