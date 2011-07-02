-THY'DEN ERKEN REZERVASYON İNDİRİMİ İSTANBUL (A.A) - 02.07.2011 - Skytrax tarafından ''Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi'' seçilen Türk Hava Yolları (THY) ile kış döneminde seyahat edecek yolcular, biletlerini erken almaları durumunda tüm yurt içine, her şey dahil 44 liraya uçakla seyahat edebilecek. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 18,8 milyon yolcunun oylarıyla Skytrax tarafından ''Avrupa'nın En İyi Havayolu Şirketi'' seçilen THY'nin yakaladığı bu başarıyı, ödülün gerçek sahipleri olan yolcularıyla paylaştığı belirtildi. Açıklamada, kış döneminde seyahat edecek yolcuların, biletlerini erken almaları durumunda, tüm yurt içi uçuşlarda her şey dahil 44 TL'ye uçabilecekleri ifade edilerek, indirimden faydalanmak isteyen yolcuların, 1–31 Temmuz tarihleri arasında almaları zorunlu olan biletleri ile uçuşlarını 21 Kasım 2011- 24 Mart 2012 tarihleri arasında (19 Ocak-12 Şubat 2012 tarihleri arası hariç) gerçekleştirebilecekleri bildirildi. Açıklamada ayrıca, kampanya ile ilgili detaylı bilgilerin tüm Türk Hava Yolları satış noktalarından, ''www.thy.com'' web sitesinden veya ''444 0 849'' numaralı Çağrı Merkezi'nden alınabileceği belirtildi.