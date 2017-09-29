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THY’den Erbil ve Süleymaniye'ye uçuş açıklaması

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) ERBİL ve Süleymaniye’de uçuşların bu akşam saat 18

29 Eylül 2017 20:07

İbrahim YILDIZ-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) ERBİL ve Süleymaniye’de uçuşların bu akşam saat 18.00’de sona ermesi açıklanmasının ardından Türk Hava Yolları’nın yaptığı duyuruda ikinci bir bildirime kadar uçuşların gerçekleştirilmeyeceğini açıkladı.

 

Konuyla ilgili olarak Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği’nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

“Irak Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün Süleymaniye ve Erbil kentlerindeki havalimanlarında, uluslararası hava trafiğini askıya alma kararı nedeniyle bu iki kent için planlanmış tüm tarifeli uçuşlarımız 29 Eylül tarihi saat 18:00\'dan itibaren ikinci bir bildirime kadar gerçekleştirilemeyecektir. Yolcularımızın seyahatlerinden önce uçuşlarıyla ilgili son durumu www.thy.com adresinden veya 444 0 849 numaralı çağrı merkezimizden öğrenmelerini rica ederiz. Saygılarımızla

 

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