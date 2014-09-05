THY'den cep telefonu kullanımına sınırlı izin

Türk Hava Yolları'ndaki yeni uygulama ile birlikte uçağa binen yolcular, kapı kapanıncaya kadar cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi kablosuz veri alışverişi yapabilen elektronik aletleri olarak kullanabilecek. Ancak kapı kapatılıp motor çalıştırılınca, uçak havalanıp kemer ikaz lambaları söndürülünceye kadar tüm elektronik aletler kapalı kalacak.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan ahbere göre, hava durumuna göre değişmekle birlikte kemer ikaz lambaları 20 bin feet (6 bin 600 metre) yüksekliğe ulaştığında söndürülüyor ve yolcular kemerlerini açabiliyor. İkaz lambasının sönmesiyle birlikte yolcular yayın yapmayan elektronik aletleri, inişe kadar kullanabilecek. Ancak kullanım uçuş moduna alınarak yapılabilecek. Uçak alçalmaya geçip ininceye kadar ise bu aletler kapalı konuma getirilecek. İniş sonrasında uçak pisti terk ettikten sonra, kabin memurlarının anonsunu yapmaları ile birlikte yerde elektronik aletler açık duruma getirebilecek. Yolcular uçaktayken yakıt alımı yapılıyorsa, elektronik aletler kapalı konuma alınacak.