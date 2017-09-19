THY'den bir milyonuncu Moskova-Türkiye yolcusuna sürpriz

Siyamend Kaçmaz /Moskova, 19 Eylül (DHA) - Türk Hava Yolları (THY), 2017 yılının başından bu yana Moskova\'dan Türkiye\'ye yolladığı yolcu sayısında rekor kırarak sene sonuna daha aylar kala bir milyonuncu yolcusunu Antalya\'ya uğurladı.

Türk Hava Yolları, bugün Rusya’nın başkenti Moskova’dan Türkiye’ye yolladığı bir milyonuncu yolcusuna bir sürpriz yaptı. Vnukovo Havalanın’dan Antalya’ya uçan Elena Maleeva, THY’nin bu yıl Moskova’dan Türkiye’ye yolladığı bir milyonuncu yolcusu oldu. Sürpriz karşısında neye uğradığını şaşıran Rus yolcu, kızı ile birlikte ilk defa uçtuğu Türkiye’ye daha ayak basmadan THY’den böyle bir jestle karşılaşmasının çok sevindirici olduğunu söyledi. THY’den kızı ile birlikte istediği bir zaman Antalya’da 10 gün tatil ve uçak bileti de kazanan Maleeva, hayatında unutamayacağı bir anı kazandırdığı için THY’ye teşekkür ettiğini söyledi.

Tören öncesi, THY Rusya genel müdürü Mefail Deribaş ve THY\'nin uçuş gerçekleştirdiği Moskova Vnukova havaalanı genel müdürü Vasily Egorovich Aleksandrov, bir milyonuncu yolcu nedeni ile havaalanında bir tören düzenleyerek basına bilgi verdiler.

Geçtiğimiz yıllarda iki ülke arasında yaşanan kriz ile düşüş yaşanmasına rağmen hızla toparlanan turizm sektörüne en büyük desteği veren THY, kriz öncesi en başarılı sezonu da geride bırakarak sadece Moskova\'ya ayda 500 uçak indirip kaldırarak Rusya\'da tarihi rekor kırdı. İlk 9 ayda sadece Moskova\'dan bir milyon yolcu taşıdıklarını belirten Deribaş, yıl sonunda bu rakamın Moskova\'dan 1,5, tüm Rusya\'dan ise iki milyon yolcuya ulaşmasını beklediklerini belirtti.

Türkiye\'de 2003\'te değişen siyasi yönetim ile birlikte öncelik verilen ekonomik gelişme ile birlikte THY\'nin de çıkışa geçtiğini belirten Deribaş, şöyle devam etti:

\"Rusya\'ya ilk olarak 1989 yılında uçmaya başladık. Günde bir sefer ve yılda 60 bin yolcu ile sadece Moskova\'ya uçuyorduk. 2006 yılında Rusya\'da başladığımız çıkış ile gün itibari ile Rusya\'da 10 farklı şehre uçuyoruz ve sadece Moskova\'ya özellikle Nisan ayından itibaren günde ortalama 15 bazen 18-19 sefere kadar çıkıyoruz.

Yaşanan talihsiz olaya kadar her gün artış yaşamıştık ve o olayla birlikte düşüş yaşadık ancak ilişkiler tekrar düzelmeye başlayınca bizde hızla bir çıkış yakaladık. Ve henüz yıl sonuna aylar kala Eylül ayında sadece Moskova\'dan bir milyonuncu yolcumuzu taşımış olduk. İlişkilerimizin en iyi olduğu dönem olan 2014\'te bile biz bütün Rusya\'da bir milyon 250 bin kişi taşımıştık ama bu yıl sadece Moskova\'da bu rakamlı geçmiş olacağız. Moskova\'da daha önceki rekorumu 700 bin civarındaydı ve bu yıl bu rakamı tam iki katına çıkmış olacağız. Tüm Rusya\'da ise iki milyonu aşmış olacağız.

Rusya\'ya uçan yabancı havayolu şirketleri arasında en fazla noktaya uçan ve en fazla yolcu taşıyan havayolu firmasıyız.\"

Moskova Vnukova havaalanı genel müdürü Vasily Egorovich Aleksandrov ise yaptığı açıklamada, sene başından bu yana havaalanı olarak 13 milyon yolcu taşıdıklarını ve bunun büyük bir kısmını da THY ile gerçekleştirdiğini belirterek yıl sonuna kadar hedeflerinin 17 milyon olduğunu ve bunu. Yaklaşık yüzde 10\'luk kısmının da THY ile gerçekleşmesini beklediklerini belirtti.

Antalya\'da Rusça anonslar yapıldığı hatırlatılarak Vnukova\'da da Türkçe anons yapılıp yapılmayacağı sorusuna ise Egorovich, \"Hizmet kalitesinin sonu yok, neden olmasın\" cevabını verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Törenden detay görüntüler

-Bir milyonuncu yolcuya ödül ve kayıt işlemleri görüntüleri