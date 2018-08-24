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THY'den bayram uyarısı: Check-in'lerin önceden yapın ve havalimanına daha erken gelin

THY'den bayram uyarısı: Check-in'lerin önceden yapın ve havalimanına daha erken gelin ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), 9 günlük bayram tatilinin son iki gününde 500 binin üzerinde yolcu taşıyacak ve 3057 sefer gerçekleştirecek

24 Ağustos 2018 22:36

THY\'den bayram uyarısı: Check-in\'lerin önceden yapın ve havalimanına daha erken gelin

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA) - TÜRK Hava Yolları (THY), 9 günlük bayram tatilinin son iki gününde 500 binin üzerinde yolcu taşıyacak ve 3057 sefer gerçekleştirecek. Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de twitter hesabından mesaj yayınlayarak, \"Cumartesi ve pazar günü toplam 3057 sefer ile 500 binin üzerinde yolcumuzu taşıyacağız. Bayram dönüşü yoğunluğundan az etkilenmek için check-in\'lerin önceden yapılması ve havalimanına daha erken gelinmesinde fayda vardır\" dedi.

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