T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'den bayram uyarısı

Bayram tatilinde oluşabilecek yoğunluktan dolayı en az 2 saat önce havalimanında olunması istendi

22 Haziran 2017 15:39

Türk Hava Yolları (THY) Ramazan Bayramı nedeniyle oluşabilecek yoğunluk için yolcularını uyardı ve iç hatlarda en az 2 saat, dış hatlarda da en az 3 saat önce havalimanlarında olmalarını istedi.

THY Basın Müşavirliğinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Değerli Yolcularımız,Ramazan Bayramıyla birlikte özellikle İstanbul Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı çıkışlı ve varışlı uçuş yapacak yolcularımızın, oluşabilecek yoğunluğu dikkate alarak, yurt içi uçuşlarda uçuştan en az 2 saat, yurt dışı uçuşlarda ise uçuştan en az 3 saat önce havalimanında bulunmalarını rica ederiz.Yolcularımızın yoğunluktan etkilenmemeleri  için;Terminale gelmeden önce mobil uygulamamızdan veya internet sitemizden check-in işlemlerini gerçekleştirmeleri ve biniş kartlarını  bastırmaları,Check-in işlemlerini yaptıktan sonra bagajlarını “online check-in” / “Bagaj Teslim” yazılı kontuarlarımızdan teslim etmelerini, Mobil uygulamamızdan ya da internet sitemizden check-in yapamamaları halinde terminallerde bulunan kiosklarımızdan check-in işlemlerini gerçekleştirmelerini önemle rica ederiz.Türk Hava Yolları olarak tüm yolcularımızın Ramazan Bayramını kutlar, hayırlı yolculuklar dileriz.” (DHA)

 

ETİKETLER

thybayramtatiluyarı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24