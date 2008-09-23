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Yaşam

THY'den bayram için ek sefer

THY'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaklaşan bayram tatili dolayısıyla artan yolcu talebini karşılamak amacıyla iç ve dış hatlara ek seferler konuldu.

23 Eylül 2008 03:00

Türk Hava Yolları (THY) tarafından Ramazan Bayramı dolayısıyla 26 Eylül - 6 Ekim tarihleri arasında iç ve dış hatlarda toplam 111 ek sefer düzenlenecek. Artan yolcu talebini karşılamak amacıyla iç ve dış hatlara ek seferler konuldu.

Buna göre iç hatlarda Adana'ya 2, Antalya'ya 20, Bodrum'a 26, Dalaman'a 26, Trabzon'a 7 ve İzmir'e 1 olmak üzere 82 ek sefer yapılacak.

Dış hatlarda ise Mısır'ın İskenderiye, Luxor ve Sharm El Sheikh kentlerine 4, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentine 1, İtalya'nın Roma, Verona ve Venedik kentlerine 17, Yunanistan'ın Heraklion kentine 2, İspanya'nın Sevilla kentine 1, Bosna Hersek'in Saraybosna kentine 1 ve Kıbrıs'a 3 ek sefer düzenlenecek.

Dış hatlardaki 29 seferin 26'sı özel kiralama olarak gerçekleşecek.

Böylece iç ve dış hatlarda bayram nedeniyle toplam 111 ek sefer gerçekleştirilecek.

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