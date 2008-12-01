T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'den bayram için ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşı 12 iç hat ile 30 dış hatta ek seferler planladı.

01 Aralık 2008 02:00

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı'nda yolcu talebini karşılayabilmek için 12 iç hat ile 30 dış hatta ek seferler planladı.
THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY'nin, Kurban Bayramı ile birleşerek 9 güne çıkan tatilde yolcu talebini karşılayabilmek üzere 6-14 Aralık arasında toplam 42 ek sefer planladığı bildirildi.
Ek seferlerin iç hatlarda Antalya, Bodrum, Adana, Trabzon, Dalaman ve Erzurum, dış hatlarda Sevilla, Fas, Roma, Venedik, Bergamo, Kahire, İskenderiye ve Luxor'a yapılacağı kaydedildi.
THY'nin bayram ek seferlerine, tüm uçuşlar, ücretler, promosyonlar ve satışlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin şirketin satış ofislerinden, 444 0 849 numaralı telefondan ve "www.thy.com" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.

Cezaevlerinde bayram sevinci

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24