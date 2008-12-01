THY'den bayram için ek sefer

Cezaevlerinde bayram sevinci

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı'nda yolcu talebini karşılayabilmek için 12 iç hat ile 30 dış hatta ek seferler planladı.THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, THY'nin, Kurban Bayramı ile birleşerek 9 güne çıkan tatilde yolcu talebini karşılayabilmek üzere 6-14 Aralık arasında toplam 42 ek sefer planladığı bildirildi.Ek seferlerin iç hatlarda Antalya, Bodrum, Adana, Trabzon, Dalaman ve Erzurum, dış hatlarda Sevilla, Fas, Roma, Venedik, Bergamo, Kahire, İskenderiye ve Luxor'a yapılacağı kaydedildi.THY'nin bayram ek seferlerine, tüm uçuşlar, ücretler, promosyonlar ve satışlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin şirketin satış ofislerinden, 444 0 849 numaralı telefondan ve "www.thy.com" adresinden ulaşılabileceği belirtildi.