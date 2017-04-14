T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'den ABD ve İngiltere yolcularına jest; laptop şeklinde çikolata

Etkinlik, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen tüm gidiş-dönüş uçuşlarda gerçekleştiriliyor

14 Nisan 2017 17:47

Türk Hava Yolları, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere uçaklarındaki tüm yolcularına laptop şeklinde çikolata dağıttı.

Hürriyet'in haberine göre, dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası Türk Hava Yolları Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık uçuşlarına getirilen elektronik cihaz kısıtlamasının ardından yolcularının memnuniyetine katkıda bulunmak için yeni uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşik Krallık uçuşlarındaki kısıtlamaya rağmen 14 Nisan tarihindeki seyahatleri için bayrak taşıyıcı havayolunu tercih eden yolculara Türk Hava Yolları tarafından, laptop şeklinde tasarlanmış özel bir paket içerisinde çikolata ikram ediliyor. Etkinlik, İstanbul ile ABD ve Birleşik Krallık arasında gerçekleşen tüm gidiş-dönüş uçuşlarda gerçekleştiriliyor.

ETİKETLER

laptopTürk Hava Yolları

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu: Asıl muhafazakâr bizdik, yıllar yılı değişmemek için direndik...

Cumhuriyet gazetesi: Bakan Berat Albayrak'ın Kanal İstanbul güzergâhında arazisinin olduğu...

Eski millî futbolculara 'FETÖ'den hapis cezası...

NYT: 2009'da kaza yapan THY uçağıyla ilgili raporda Boeing'in tasarım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24