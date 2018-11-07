THY'den 9 ayda 1 milyar doları aşan esas faaliyet kârı

Türk Hava Yolları (THY) bu yılının 9 aylık döneminde 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdi.

THY'den yapılan açıklamaya göre, THY artan talep ve birim gelirlerle birlikte, bu yılının 9 aylık döneminde hızla artış gösteren petrol fiyatlarına rağmen 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet karı gerçekleştirdi.

Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artırmayı başaran THY, bu yılının 3. çeyreğinde yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etti. Bu başarılı performansı ile THY'nin 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9,9 milyar dolara ulaştı.

Karlı büyüme performansına kesintisiz devam eden THY, bu yılın 9 aylık döneminde net karını 3 kat artırmayı başararak, bu dönemi 755 milyon dolar net kar gerçekleştirerek tamamladı.

Ortaklığın nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar – EBITDAR), 2018 yılının 9 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 2,8 milyar dolar seviyesinde, FAVKÖK marjı ise yüzde 28 seviyesinde gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz altyapı şartlarını güçlendirme ve iyileştirmeye büyük ağırlık verdiğimiz bu yıl içerisinde rekor 3. çeyrek sonuçlarımızı milletimize ilan etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle de son birkaç yıldır karşılaştığımız çeşitli bölgesel ve sektörel koşullara rağmen sergilediğimiz mücadeleci tutum, istikrarlı yükselişimizin kaynağı oldu. Bugün, hayata geçirdiğimiz sayısız yatırım, elde ettiğimiz büyüme rakamları ve başarılarla küresel havacılık sektöründe edindiğimiz prestijli konumu ve gücümüzü pekiştirirken, yeni evimiz ‘İstanbul Havalimanı’na geçişle de birlikte yolumuza yeni yatırım ve başarılarla devam edecek, ülkemizin gururu olmayı sürdüreceğiz."

Göz dolduran bu başarının yalnızca THY'ye ait olmadığını vurgulayan Aycı, bu önemli başarıda emek sahibi olan tüm yolculara, çalışanlara, iş ortaklarına ve paydaşlara teşekkürü borç bildiklerini ifade etti.

THY 2023'te 475 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak

Açıklamaya göre THY, bu yıl içerisinde açılan Freetown, Semerkant, Krasnodar ve Moroni hatları ile birlikte 122 ülkede, 49’u yurt içi, 255’i yurt dışı olmak üzere toplam 304 noktaya uçuş gerçekleştiriyor. En son teknolojiye sahip, çevreye duyarlı yeni nesil uçak siparişleriyle 2023 yılında yaklaşık 475 uçaklık bir büyüklüğe ulaşacak olan ve halihazırda dünyanın en genç ve en modern filoları arasında bulunan THY filosu, bugün 217’si dar gövde, 92’si geniş gövde ve 20’si kargo uçağı olmak üzere toplam 329 uçaktan oluşuyor.

Trafik sonuçlarına bakıldığında, yılın 9 aylık döneminde, toplam yolcu doluluk oranı 3,2 puanlık artışla yüzde 82’ye ulaştı. Bu dönemde yaklaşık 58 milyon yolcu taşıyan THY'nin yolcu sayısı yüzde 12, kapasitesi (arz edilen koltuk kilometre) yüzde 6, talep ise (ücretli yolcu kilometre) yüzde 10,3 arttı. Uluslararası Hava Taşımacıları Birliği (IATA) tarafından yayınlanan istatistiklere göre yılın 9 aylık döneminde global havacılık sektöründe kapasite yüzde 6, talep ise yüzde 7 arttı.

Taşıdığı kargo hacmi, yeni uçuş noktaları ve filosuna eklediği kargo uçaklarıyla dünyanın en hızlı gelişim gösteren hava kargo taşıyıcısı olan Turkish Cargo, dünyanın 122 ülkesindeki müşterilerine sunduğu hizmetlerini THY kalitesi ile sürdürmeye ve dünya hava kargo pazarındaki payını artırmaya devam ediyor. 2018 yılının 9 aylık dönemini başarı ile tamamlayan Turkish Cargo, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artışla 1 milyon tonun üzerinde kargo taşıyarak, kargo gelirlerini yüzde 29’luk artırarak 1,2 milyar dolara çıkardı.

Cumhuriyetin 95. yılında açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nın, Türkiye havacılık sektörünün ve THY'nin önemli dönüm noktalarından birine tanıklık edeceği belirtilen açıklamada, "Tüm havacılık sektörüne yepyeni bir soluk getirecek İstanbul Havalimanı ile THY'nin büyümesi daha da hız kazanacaktır. THY, bu dev yatırım ile yolcularına Türk Hava Yolları deneyimini en üst seviyeye çıkartarak, dünya liderliğine doğru yükselişini sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.