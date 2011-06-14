-THY'DEN "KÜL" İPTALLERİ İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Eritre'de Dubbi yanardağının kül püskürtmesi nedeniyle bazı uçak seferlerini iptal etti. THY'den alınan bilgiye göre, yanardağ faaliyeti nedeniyle bugün yapılması planlanan TK 680/681 İstanbul-Hartum-İstanbul, TK 676/677 İstanbul-Addis Ababa-İstanbul, TK 601/602 İstanbul-Entebbe-İstanbul ve TK 603/604 İstanbul-Nairobi-Darüsselam-Nairobi-İstanbul sefer sayılı uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi. Öte yandan, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, volkanik aktivitenin izlenmeye devam edileceği, yeni durumlar hakkında bilgilendirme yapılacağı ifade edilerek, ''Havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünü web sitemiz üzerinden kalkış-varış uygulaması ile kontrol edebilirsiniz. Uçuşlarla ilgili güncel statüye mobil cihazınızdan da mobil.thy.com adresini kullanarak erişebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve destek için Çağrı Merkezi (444 0 849) ve Satış Ofislerimize başvurmanız gerekmektedir'' denildi.