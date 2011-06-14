T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'DEN "KÜL" İPTALLERİ İSTANBUL (A.A)

14 Haziran 2011 13:39

-THY'DEN "KÜL" İPTALLERİ İSTANBUL (A.A) - 14.06.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Eritre'de Dubbi yanardağının kül püskürtmesi nedeniyle bazı uçak seferlerini iptal etti.  THY'den alınan bilgiye göre, yanardağ faaliyeti nedeniyle bugün yapılması planlanan TK 680/681 İstanbul-Hartum-İstanbul, TK 676/677 İstanbul-Addis Ababa-İstanbul, TK 601/602 İstanbul-Entebbe-İstanbul ve TK 603/604 İstanbul-Nairobi-Darüsselam-Nairobi-İstanbul sefer sayılı uçuşlar karşılıklı olarak iptal edildi. Öte yandan, THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, volkanik aktivitenin izlenmeye devam edileceği, yeni durumlar hakkında bilgilendirme yapılacağı ifade edilerek, ''Havalimanına gelmeden önce uçuşunuzun güncel statüsünü web sitemiz üzerinden kalkış-varış uygulaması ile kontrol edebilirsiniz. Uçuşlarla ilgili güncel statüye mobil cihazınızdan da mobil.thy.com adresini kullanarak erişebilirsiniz. Daha detaylı bilgi ve destek için Çağrı Merkezi (444 0 849) ve Satış Ofislerimize başvurmanız gerekmektedir'' denildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24