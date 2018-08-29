THY'den 3. havalimanı için National Geographic'e belgesel teklifi

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları'nın (THY) 29 Ekim'de açılması planlanan İstanbul'un yeni havalimanına taşınmasının belgesel haline getirilmesi için National Geographic'e teklif götürdüğünü yazdı.

Cebeci, "Silahların efendisi" başlığıyla yayımlanan yazısında, "Büyük göç belgesel olacak" başlığıyla konuya dair şunları yazdı:

"THY, 29 Ekim'de açılacak İstanbul'un yeni havalimanına taşınmasının belgesel haline getirilmesi için National Geographic ile görüşmelere başladı. Olumlu sonuç alındığında, dünyanın en büyük göçlerinden bir olacak taşınma başından sonuna, gece-gündüz çekilecek.

Hikâye Atatürk Havalimanı'ndan başlayacak ve yan yana konulduğunda 300 kilometre uzunluğunda oluşacak 5 bin TIR'lık konvoy zaman zaman animasyonlarda anlatılacak.

"Binden fazla televizyon kanalında yıllarca gösterimde olacak"

10 bin yer hizmet aracı ve malzemesi ile biri 44 ton ağırlığında olan uçakların çekildiği push-back araçları filmde yer alacak.

7 fil ağırlığındaki bu cihazlar dışında havadan taşınma, uçakların Atatürk Havalimanı'ndan kalkıp sefer dönüşü yeni havalimanına inişleri ilginç görüntülerle anlatılacak.

Anlaşma sağlandığında binden fazla televizyon kanalında yıllarca gösterimde olacak."