THY'den 15 saat rötar

T24-



Uçuş için New John F. Kennedy Havalimanı’nda Amerika saati ile 16:45’te yolcularını alan uçak, kapılarını kapattı.



Kapılarının kapanmasının ardından uçakta teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle uzun süre uçakta beklemek zorunda kalan yolculara arıza ile ilgili bilgi veren uçağın pilotu yaptığı anonsta, “Yerdeki sistemden elektrik alamıyoruz" dedi.



Yolcular perişan oldu

İki saat uçak içerisinde beklemek zorunda kalan yolcular, “Uçaktaki yolcular çoluk çocuk, yaşlılar perişan olduk. Ben senelerdir yurt dışı uçuşlarına gidiyorum. Rötar olmadan önce 3 saat uçağın içerisinde kümes hayvanları gibi sıcak bir ortamda kan ter içinde kaldık. Türkler ve yabancı yolcular perişan oldu. Sonra dışarıya çıkarıldık. Gece 11 oldu ve bize uçuşun iptal olduğu ve bizleri otele gönderileceğimiz söylendi. Bizi bir yıldızı bile olmayan bir otele götürdüler. Çok kötü bir oteldi. Benzer olayda Suudi Arabistan Havayolları bütün yolcularını bir yere topladı her şeyini hallettiler. Perişan bir halde otele gittik, geri geldik yine uçağın içinde 1,5-2 saat bekledik. Rötar üzerine rötar yaptılar. Çoluk çocuk, yaşlılar perişan oldu" diyerek tepkisini dile getirdi.



THY Basın Müşavirliğin’den alınan bilgiye göre kalkıştan kısa bir süre önce uçağın elektrik sistemlerinde bir arıza meydana geldiği belirtilirken, yolcuların uçakta bekletilmesinin ise John F. Kennedy Havalimanı’ndaki güvenlik nedeniyle uzadığı kaydedildi.



THY yetkilileri yolcuların otellere yerleştirildiğini ve arızanın giderilmesinden sonra da yine aynı uçakla Türkiye’ye getirildiği ifade edildi.



THY yetkilileri ise otel ile olarak yaptıkları açıklamada," Havalimanı kent merkezinden çok uzakta. En yakın olan bu otele yolcularımızı götürmek zorunda kaldık. Aksi takdirde kent merkezine götürsek gecikme daha da uzayacaktı“ denildi.