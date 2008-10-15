THY'deki uçak korsanı şair çıktı

>>> THY uçağında bombalı korsan paniği

3 Mayıs 1956'da Fergana'da doğan Yaşar Paşaoğlu’nin, aşırı içki içip sarhoş olduğu ve ve uçağı kaçırma girişiminde bulunduğu açıklandı. Paşaoğlu, uçak indikten sonra Rus polisine teslim edildi. Aynı zamanda Radikal-Kemalist Partisi'nin de kurucusu olan Paşaoğlu evli ve 3 çocuğu bulunuyor.Türk Hava Yolları'nın Antalya- Saint Petersburg seferini yapan uçağın kaçırıldığına ilişkin haber büyük heyecan yarattı. Ancak daha sonra, uçağı kaçıran hava korsanı etkisiz hale getirildi. Uçak, St. Petersburg’a sorunsuz bir şekilde indi.Uçağı kaçıran kişinin Yaşar Paşaoğlu olduğuna ilişkin açıklama gelene kadar olayların gelişimi şöyle oldu:DHMİ Genel Müdürü Orhan Birdal, uçakta bir yolcunun “üzerimde bomba var” diyerek uçağı kaçırma girişiminde bulunduğunu, ancak bu kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Birdal, Antalya'dan St.Petersburg'a hareket eden uçağın, Beyaz Rusya'nın Minsk kenti üzerindeyken erkek yolculardan birinin ayağa kalkarak, “Elimde bomba var, beni istediğim yere götürün” diye bağırdığını söyledi. Söz konusu kişinin yolcular ile mürettebat tarafından ikna edildiğini ve sakinleştirildiğini anlatan Birdal, “Yolcu sakinleştirilmiş. Pilot Rus yetkililer ile irtibata geçip bilgi vermiş” dedi.Kaçırılmayla ilgili olarak kaptan pilot hava trafik kontrol merkezine bilgi vermesiyle birlikte İstanbul Atatürk Havalimanı’nda kriz masası kuruldu. Daha sonra uçaktan korsanın etkisiz hale getirildi bilgisinin alınmasıyla birlikte uçuş ekibiyle temas kuruldu. Uçağın seferine normal devam ederek St.Petersburg’a gitmesi istenildi.Topçu, charter seferini yapan bir şirketin THY'nin uçağını kiraladığını belirterek, 'Çoğunluğunu Ruslar'ın oluşturduğu 164 yolcu arasında 2 tane de Türk var. Yolculardan biri de bebek. Uçağı kaçıran hava korsanı yolcular tarafından etkisiz hale getirildi. Korsan Türk değil ama Türkçe konuşuyor ve alkollü' dedi.THY Genel Müdürü Temel Kotil, “Kokpite yürümeye çalışan ve 'Üzerimde bomba var' diyen kişi, yolcular tarafından etkisiz hale getirilmiş” dedi.Yolcunun üzerinde, diğer yolcular tarafından yapılan aramada herhangi bir patlayıcı madde bulunmadığını belirten Kotil, bu kişinin alkollü olduğunu öğrendiklerini kaydetti.Uçağı kaçıran Yaşar Paşaoğlu, Rus polisine teslim edildi.ST. Petersburg’a Türkiye saati ile 14.20’de inen Türk Hava Yolları’nın Düzce uçağı çıktı. TC-JLL tescil işaretli, Airbus A320 tipi uçakta 167 yolcu vardı.Bu arada 30 Eylül'de Baykal Antalya'da bayramda camiden çıkarken kendini Radikal Kemalist Partisi Kurucu Genel Başkanı diye tanıtan Özbek asıllı Yaşar Paşaoğlu, “AKP istifa” diye bağırmıştı.