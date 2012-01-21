-THY'de yeni görevlendirme İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, Genel Müdür Ticari Yardımcılığına Abdullah Soner Akkurt'u, kurum bünyesinde yeni oluşturulan Genel Müdür Yatırım ve Teknoloji Yardımcılığına da Ahmet Bolat'ı atadı. THY'den yapılan yazılı açıklamada, genel müdürlük bünyesinde yeni kurulan Genel Müdür Yatırım ve Teknoloji Yardımcılığı görevine Ahmet Bolat'ın getirildiği ifade edilerek, bir süredir Genel Müdür Ticari Yardımcılığına vekalet eden THY Kargo Başkanı Abdullah Soner Akkurt'un da bu göreve asaleten atanmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, 2005 yılında THY'de Yatırım Yönetimi Başkanı olarak göreve başlayan Ahmet Bolat'ın ayrıca Sunexpress Hava Yolları'nda da 2011 yılı Haziran ayından bu yana yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek, Bolat'in hava yolları ve hava limanları operasyonları da dahil olmak üzere optimizasyon konularında uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesinin bulunduğuna yer verildi. THY Genel Müdür Ticari Yardımcılığı görevine getirilen Abdullah Soner Akkurt'un 2004 yılında THY'de uzman olarak göreve başladığı ifade edilen açıklamada, Akkurt'un THY'de sırasıyla uzmanlık, mühendislik, Pazarlama ve Satış Bölge Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı ve Kargo Başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi.