T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'de yeni görevlendirme  İSTANBUL (A.A)

21 Ocak 2012 15:36

-THY'de yeni görevlendirme  İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu, Genel Müdür Ticari Yardımcılığına Abdullah Soner Akkurt'u, kurum bünyesinde yeni oluşturulan Genel Müdür Yatırım ve Teknoloji Yardımcılığına da Ahmet Bolat'ı atadı. THY'den yapılan yazılı açıklamada, genel müdürlük bünyesinde yeni kurulan Genel Müdür Yatırım ve Teknoloji Yardımcılığı görevine Ahmet Bolat'ın getirildiği ifade edilerek, bir süredir Genel Müdür Ticari Yardımcılığına vekalet eden THY Kargo Başkanı Abdullah Soner Akkurt'un da bu göreve asaleten atanmasına karar verildiği bildirildi. Açıklamada, 2005 yılında THY'de Yatırım Yönetimi Başkanı olarak göreve başlayan Ahmet Bolat'ın ayrıca Sunexpress Hava Yolları'nda da 2011 yılı Haziran ayından bu yana yönetim kurulu üyesi olduğu belirtilerek, Bolat'in hava yolları ve hava limanları operasyonları da dahil olmak üzere optimizasyon konularında uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesinin bulunduğuna yer verildi. THY Genel Müdür Ticari Yardımcılığı görevine getirilen Abdullah Soner Akkurt'un 2004 yılında THY'de uzman olarak göreve başladığı ifade edilen açıklamada, Akkurt'un THY'de sırasıyla uzmanlık, mühendislik, Pazarlama ve Satış Bölge Müdürlüğü, Başkan Yardımcılığı ve Kargo Başkanı olarak görev yaptığı kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24