THY'de 'öldüren diyaloglar'

Rezervasyon yaptırmak veya uçuşlar hakkında bilgi almak için değişik zamanlarda Türk Hava Yolları (THY) çağrı merkezini arayan vatandaşlar ile telefonun diğer ucundaki görevliler arasında ilginç diyaloglar yaşanıyor. THY’den alınan bilgiye göre vatandaşların, çağrı merkezindeki görevlilerle aralarında geçen ilginç konuşmalardan bazıları şöyle:



THY: İyi günler, danışma.

Yolcu: İyi günler, bugün nereden bilet alabiliriz?

THY: Sadece Taksim ve havalimanı açık bugün.

Yolcu: Anladım. Taksim’deki havalimanının telefonunu alabilir miyim?



* * *



Yolcu: İstanbul’a son uçak kaçta?

THY: Nereden?

Yolcu: Buradan.

THY: Nereden arıyorsunuz?

Yolcu: Şehir içinden.

THY: Nereden?

Yolcu: Erzurum’dan.



* * *



Yolcu: İyi akşamlar hanımefendi. Trabzon-İstanbul arası ne kadar sürüyor acaba?

THY: Bir saniye efendim.

Yolcu: Tamam teşekkürler, iyi akşamlar.



* * *



THY: Ne kadar kalacaksınız Almanya’da?

Yolcu: Neden soruyorsunuz?

THY: Ona göre bilet keseceğim, onun için.

Yolcu: Ee olsun. Ben uçakta kalmayacağım ki otelde kalacağım.



* * *



Yolcu: Çocuğumla ben uçacağım, oğluma çocuk fiyatı istiyorum, ne kadardı?

THY: Çocuğunuzun 12 yaşını aşmaması gerekiyor, kaç yaşındaydı?

Yolcu: 32 yaşında.



* * *



THY: Çocuğun adını alabilir miyim?

Yolcu: Mustafa İbrahim S... İ... Hayvan babası böyle bir isim vermiş. Sanki Arap şeyhi ufacık çocuk... Dayısıyım, çok üzülüyorum da çocuğa. Affedersin yani hanımefendi.



* * *



THY: Hangi numarada oturuyorsunuz beyefendi?

Yolcu: Sanayi Mahallesi 14 numara.



* * *



Yolcu: İyi günler hanımefendi, bir sorum olacaktı.

THY: Tabii buyurun.

Yolcu: THY ticketing bölümünde çalışanların maaşı ne kadar?



* * *



Yolcu: İyi günler, ben Almanya’ya gidecektim.

THY: Olur hanımefendi, nereye peki?

Yolcu: Havaalanına.



* * *



THY: Uçak akşam 5’te efendim.

Yolcu: Doksan beşte mi, çok geç yahu



* * *



Telefona İngilizce hat geldiğini ekrandan gören personel:

THY: Reservation, may I help you?

Yolcu: A ben yanlış basmıştım. Şimdi İngilizce bastım diye İngilizce mi konuşmam gerekecek?



* * *



Yolcu: Diyarbakır kaç para?

THY: 58 milyon 500 bin, indirim belgeniz varsa 32 milyon.

Yolcu: İndirim belgesi kaç para?