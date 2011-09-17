T24 LogoT24 Logo
Yaşam

THY'de hedef "5 yıldızlı" olmak KÖLN (A.A)

17 Eylül 2011 16:05

-THY'de hedef "5 yıldızlı" olmak  KÖLN (A.A) - 17.09.2011 - THY Genel Müdürü Temel Kotil, hedeflerinin 5 yıldızlı bir hava yolu şirketi haline gelmek olduğunu söyledi. Kotil, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Almanya'nın Köln kentinde iş adamlarına yönelik olarak düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, ''Hedefimiz 5 yıldızlı hava yolu haline gelmek'' dedi. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında gerçek bir köprü oluşturduğunu ifade eden Kotil, bu güzergahta daha çok transit yolcu taşınmasını da hedefleri arasında gösterdi. Müşterileri velinimet olarak nitelendiren Kotil, verilen hizmetlerin kalitesinin her geçen gün arttığını kaydetti.  Afrika'ya bundan sonra daha fazla uçacaklarını da belirten Kotil, bununla ilgili çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Kotil, hedeflerinin, Almanya'dan Türklerin yanı sıra daha çok Alman yolcuyu da taşımak olduğunu da sözlerine ekledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24