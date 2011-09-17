-THY'de hedef "5 yıldızlı" olmak KÖLN (A.A) - 17.09.2011 - THY Genel Müdürü Temel Kotil, hedeflerinin 5 yıldızlı bir hava yolu şirketi haline gelmek olduğunu söyledi. Kotil, Avrupalı Türk Demokratlar Birliği'nin (UETD) Almanya'nın Köln kentinde iş adamlarına yönelik olarak düzenlediği bir toplantıda yaptığı konuşmada, ''Hedefimiz 5 yıldızlı hava yolu haline gelmek'' dedi. Türkiye'nin Doğu ile Batı arasında gerçek bir köprü oluşturduğunu ifade eden Kotil, bu güzergahta daha çok transit yolcu taşınmasını da hedefleri arasında gösterdi. Müşterileri velinimet olarak nitelendiren Kotil, verilen hizmetlerin kalitesinin her geçen gün arttığını kaydetti. Afrika'ya bundan sonra daha fazla uçacaklarını da belirten Kotil, bununla ilgili çalışmaların kısa zamanda tamamlanacağını söyledi. Kotil, hedeflerinin, Almanya'dan Türklerin yanı sıra daha çok Alman yolcuyu da taşımak olduğunu da sözlerine ekledi.