THY'de grev kararı

T24- Hava-İş'ten yapılan açıklamada, grev kararının yarın THY Genel Müdürlüğü önünde yapılacak basın açıklaması ile işverene tebliğ edileceği kaydedildi.



Açıklamada, 19 Ocak 2010 tarihinden bu yana THY A.O ile sürdürülen 22. dönem toplu iş sözleşmesinde, resmi arabulucu raporunun verildiği 10 Mayıs 2010 tarihinden bu yana işveren yetkilileri ile yapılan görüşmelerde, üyelerin temel taleplerini karşılayan bir yaklaşım oluşmadığı belirtilerek, bu nedenle yasal prosedür gereği bugün grev kararı alındığı ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, sendikanın bugün toplanan genel merkez ve şube kurulları ile temsilciler kurullarının aldığı ortak kararlara ilişkin şu görüşlere yer verildi:



"Kurullarımız, sendikamızın bugüne kadar yürüttüğü toplu iş sözleşme görüşmelerinde izlediği politikayı onaylamış, grev kararı alınması ve grev kararının uygulanması konusunda gerekli prosedürlerin gecikmeden yerine getirilmesini kararlaştırmıştır.



Bu genel karar çerçevesinde grev kararının bugün itibarı ile alınarak 21 Mayıs 2010 tarihinde işverene tebliğ edilmesi, oy birliği ile kabul edilmiştir. Kurullarımız, sendikamızın uzlaşı talep eden sağduyulu yaklaşımının, büyük bir yanılgı olarak, işverence bir zaaf olarak gibi algılandığını görmektedir.



İşverenin algı bozukluğu sonucu oluşan yanlış politikası nedeniyle bu noktadan sonra şirketin uğrayacağı zararlar ve olumsuzluklar konusunda sorumlu olmayacağımızı kamuoyumuzun bilgisine bir kez daha sunuyoruz.



Kurullarımız, yabancı ülkelerin spor kulüplerine ve film yıldızlarına milyonlarca dolar sponsorluk parası aktaran, Türkiye'de Kurumlar Vergisi 29'uncusu olan ve kasasında bulundurduğu nakit para ile ülkemizde 11'inci sırada bulunan bir şirketin, büyümesinin temel unsuru olan çalışanların haklarının verilmesi yerine, grevi tercih etmesini, personeline büyük bir saygısızlık olarak görmekte ve kınamaktadır.



Kurullarımız, anayasal demokratik haklarının kullanılması yönünde, sendikamıza karşı oluşturulacak antidemokratik zorlama ve baskılara karşı sonuna kadar karşı konulacağını kamuoyuna bir kez daha duyurmaktadır.



Kurullarımız bu noktadan sonra işverenin uzlaşmaz tavrına karşı üyelerimizin özverisinin askıya alınmasını kararlaştırmıştır. Tüm üyelerimiz bu karara uyarak, THY çalışanının gerçekte nasıl bir değere sahip olduğunu hem işverene hem kamuoyuna gösterecektir."