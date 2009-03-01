'THY'de deneyimli personel istifa baskısı altında'

Uçak kazasını 'iş cinayeti' olarak nitelendiren Hava-İş Sendikası, THY'de denetimsizliğin hâkim olduğunu öne sürdü. Sendika, 'pisti pas geçen pilotlar sorguya alınıyor' iddiasında bulundu.



Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Amsterdam seferini yapan "Tekirdağ" adlı uçağının Schiphol Havaalanı yakınlarında yere çakılması, çeşitli iddiaları da beraberinde getirdi. Referans gazetesinin haberine göre, THY'de örgütlü Hava-İş Sendikası, bu kazanın bir öncü olduğuna vurgu yaparak "Kulak tıkanırsa daha kötüsü yaşanabilir" uyarısında bulundu.



Kazayla ilgili cuma günü açıklama yapan Hava-İş Genel Başkanı Atilay Ayçin, THY yönetiminin, uçağın neden ve nasıl düştüğü konusunda henüz açıklayıcı bilgi olmadan kaderci bir mantıkla "kazayı hafif atlattık" şeklinde açıklamalar yaptığını hatırlatarak "THY'nin hafif kırım dediği kazada uçak üçe bölünmüş, 9 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu nasıl hafif bir kazadır. Bu kaza aynı zamanda bir iş cinayetidir" dedi.



Emeklilik baskısı



THY çalışanlarının yönetimin baskısı altında olduğunu ifade eden Ayçin, şu iddialarda bulundu:

"THY yönetimi en önemli çalışanlarını işten çıkarırsa, motivasyonlarını yok ederse personel ne yapabilir? Bu şirkete, mesleki bilgisiyle daha uzun yıllar hizmet yapacak insanları '45 yaşında emekli olursan ol' deyip, olmadıkları için işten atan siz değil misiniz? Deneyimli teknisyenleri ve hostesleri 'kendi adamlarımızı alalım' mantığıyla kapı önüne koyan siz değil misiniz? Sadece uçak al, yeni hatlar aç, seferleri artır, zihniyeti sakat bir zihniyettir. Bu iş gerilla yöntemiyle, kazalar ve yaralanmalar üzerinden öğrenilmez. Hava koşulları ya da teknik bir arıza nedeniyle pas geçecek bir kaptanın nasıl sorgu suale tabi tutulduğunu bileniniz var mı? Teknisyenlerin lisans almalarının önündeki engellemeleri kaldırmanız gerekirken, bu insanları kapının önüne koyduktan sonra 55 yaşındaki adamları getirip 'Bunları yetiştireceksiniz' diyen siz değil misiniz?



Hostesin bacağı kesildi



Öğretmenlik görevinde markalaşmış kişileri, gerekli kriterleri yerine getiremeyenlere uçuş belgesi vermedikleri için görevden alan siz değil misiniz? Eğer bu şirketi seviyorlarsa, bu ülkeyi seviyorlarsa, bu kazaların bir daha yaşanmasını istemiyorlarsa, başta Ulaştırma Bakanı, Sivil Havacılık Genel Müdürü, THY Başkanı ve yönetim istifa etmelidir."



Ayçin, basın toplantısında ayrıca, kazada yaralanan hostes Figen Eren'in tek bacağının kesildiğini, Perihan Özden'in ise vücudunda çok sayıda kırık olduğunu ifade etti.



Talpa: Motor arızası yok



Türkiye Havayolları Pilotları Derneği (TALPA), Hollandalı yetkililerin uçak kazasını "iki motorun durması"na bağlamasına tepki gösterdi. Schiphol Havaalanı yetkililerini suçlayan TALPA, "Kule türbülans tehlikesine karşı THY uçağı ile önündeki uçağın arasındaki mesafeyi açmalıydı" açıklamasında bulundu. Türbülansa karşı öndeki uçağın türünün çok önemli olduğuna dikkat çeken TALPA yöneticileri "Uçak düştüğünde yakıtı vardı. Motoru da durmadı" şeklinde konuştular. Kazayı soruşturan ekibin başkanı müfettiş Vollenhoven,uçağın havadan direkt bir şekilde düştüğünü, bunun da motorun durduğunun göstergesi olduğunu söylemişti.



50 bin euro tazminat



THY yönetimi, Amsterdam'daki kazada hayatını kaybeden 9 yolcu ve mürettebat yakınına 50 bin euro tazminat ödeneceğini açıkladı. Kazanın ardından akıbeti hakkında bilgi edinilemeyen kabin görevlisi Ulvi Murat Eskin'in de hayatını kaybedenler arasında olduğu bildirildi. Kazada daha önce mürettebattan pilotlar Hasan Tahsin Arısan, Murat Sezer ve Olgay Özgür'ün hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Öte yandan görgü tanıkları, kazanın ardından can çekişen kokpit ekibine çok geç müdahalede bulunulduğunu öne sürdüler.







