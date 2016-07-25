THY'de 211 personelin işine son verildi

THY ve iştiraklerinde aralarında yöneticilerinde olduğu 211 çalışanın görevlerine son verildi. İşini son verilenler genel müdür yardımcıları, başkanlar, 15 pilot, kabin memurları ve diğer personelden oluşuyor.

Türk Hava Yolları ve iştiraki olan şirketlerde aralarında yöneticilerin de olduğu 211 kişinin görevine son verildi.



Finansman, bilişim gibi birimlerde üst düzey yöneticilerin de aralarında olduğu bazı personellerin görevlerine son verildi.



İşten çıkarılanların cep telefonlarına SMS mesajı gönderilerek, işletmesel gereklilikler nedeniyle THY İcra Komitesinin 22 Temmuz tarihli kararı ile iş akdi fesh edildiği duyuruldu.



İşten çıkarılan personelin kıdem ve ihbar tazminatı ve tüm işçilik alacaklarının ödeneceği, kimlik kartlarını teslim etmesi ve şahsi eşyalarını almaları için iş akdi fesh edilen personel THY'ye çağırıldı.