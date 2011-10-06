-THY'dan "uçuş emniyeti" açıklaması İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - Türk Hava Yolları (THY), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Afrika Cumhuriyeti ziyareti sırasında uçağın indiği havaalanı konusunda basında çıkan haberlere ilişkin, ''Ortaklığımız, tüm uçuş operasyonlarında olduğu gibi VIP uçuşlarında da uçuş emniyet kurallarının gerektirdiği tüm ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştirmektedir'' açıklamasını yaptı. THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Başbakan Erdoğan'ın Güney Afrika seyahatini gerçekleştirdiği uçuşla ilgili olarak, bugün bazı basın yayın organlarında yer alan ''Başbakan Erdoğan'ı Güney Afrika'ya götüren Boeing 777 tipi uçağın pilotları Pretoria'daki askeri havaalanı küçük olduğu için inmek istemedi. Başbakan Erdoğan ise (Obama'nın eşini taşıyan Air Force 2 buraya inmiş, biz de inelim) talimatı verdi ve iniş gerçekleşti'' şeklindeki haberlere ilişkin, şu ifadeler kullanıldı: ''Başbakanlık tarafından Sayın Başbakanımızın yapacağı seyahat için B777 uçağı talep edilmiş ve 3 Ekim'de bildirilen seyahat programına göre Waterkloof meydanına iniş istenmiştir. Ortaklığımız kuralları gereği, gidilecek ülkede B777 uçağı için inebileceği meydanlar araştırılmıştır. Kayıtlı belgeler üzerinde Waterkloof meydanı yaklaşma kolaylığı notamlı (gayri faal), pist dayanımı ve yangın kategorisinin düşük olması nedeniyle sefer planlamanın uygun olmadığı görülmüştür. En uygun meydanın Johannesburg olması üzerine uçuş bu meydana planlanmıştır. Uçak pazartesi günü Johannesburg meydanı için kalkış yapmıştır. Pazartesi günü Waterkloof meydanı otoritesi ile yapılan görüşmeler sonrası alınan yazılı ve sözlü bilgilere göre meydanda bulunan ILS yaklaşma kolaylığının faal olduğu, pist dayanımının aylar önce yükseltildiği (havacılık yayınlarına bilgi verilmediği), yangın kategorisinin B777 uçağı için şirketimiz tarafından 9 istenmesine rağmen 7 olduğu, fakat özel istek ile geçici olarak şehirden yangın aracı çağrılarak 9'a yükseltildiği bilgisi alınmıştır. Alınan bu bilgilere göre, uçak ile irtibat kurularak Waterkloof meydanına yönlendirilmiş ve emniyetli bir iniş gerçekleştirilmiştir. Ortaklığımız, tüm uçuş operasyonlarında olduğu gibi VIP uçuşlarında da uçuş emniyet kurallarının gerektirdiği tüm ulusal ve uluslararası kurallar çerçevesinde uçuşlarını gerçekleştirmektedir.''