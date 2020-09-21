"THY yönetimi ciddi tedbir almak bir yana, liyakat dışı atamalarla kurumu arpalık gibi kullanıyor"

Salgınla birlikte seyahat kısıtlamaları ve alınan önlemler havayolu şirketlerini de zorluyor. Türk Hava Yolları (THY) için acil önlem alınmasını isteyen CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, “Gelişmiş ülkeler havayolu şirketlerine destek vererek ayakta tutmaya çalışırken iktidar, yaklaşık 90 yıllık geçmişi bulunan en büyük marka değerimiz THY için tedbir almak bir yana, kurumu adeta arpalık gibi kullanıyor” dedi.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, CHP’li Budak, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önde gelen havayolu şirketlerinin durumuna bakıldığında, Fransa, Hollanda, Belçika gibi birçok ülkede, hükümetin zor durumdaki havacılık sektörü için milyarlarca Avro destek paketleri açıkladığını vurgulayan Budak, Varlık Fonu’na devredilen THY’nin ise yılın ilk altı ayında 4 milyar 257 milyon TL zarar ettiğini, döviz kurlarındaki artıştan en fazla nasibini alan kuruluşların başında gelen THY’nin ayrıca 30 Haziran 2020 tarihi itibarıyla 9.2 milyar dolarlık döviz açığı bulunduğunu da bildirdi.

Budak, şöyle devam etti:

“THY adeta türbülansa girmişken THY yönetimi ciddi tedbir almak bir yana, liyakat dışı atamalarla THY’yi arpalık gibi kullanma peşindedir. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sundukları faaliyet raporunda pandemiye ilişkin aldıkları önlemler ‘Salgının etkisinin süresi ve büyüklüğüyle ilgili farklı senaryolar ve eylem planları üzerinde çalışılmaktadır’ cümlesiyle geçiştiriliyor. Nedir bu eylem planları, biz de bilmek istiyoruz. Çünkü acil önlem alınmazsa 90 yıllık havacılık tecrübesi tehlikeye girecek.”